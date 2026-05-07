Doletio pa 'odletio': Rubio se u Vatikanu zadržao 2,5 sata, svi iščekuju detalje razgovora

Američki državni tajnik Marco Rubio sastao se u četvrtak u Vatikanu s papom Lavom, u trenutku napetosti između Svete Stolice i administracije Donalda Trumpa zbog rata s Iranom i američke politike prema migrantima

Američki državni tajnik Marco Rubio napustio je Vatikan u četvrtak nakon sastanka s papom Lavom, za koji se očekivalo da će biti napet nakon ponovljenih napada američkog predsjednika Donalda Trumpa na katoličkog poglavara zbog rata s Iranom. Rubio je u Vatikanu proveo dva i pol sata, nakon čega se odvezao u konvoju uz jako osiguranje. Najprije se sastao s papom Lavom, a zatim i s visokim vatikanskim dužnosnicima, uključujući državnog tajnika Svete Stolice, talijanskog kardinala Pietra Parolina. Vatikan i američki State Department nisu odmah objavili pojedinosti o sastancima.

Papa kasnio na sljedeći sastanak Rubijev susret s papom Lavom, prvi susret pape s članom Trumpove vlade u gotovo godinu dana, čini se da je trajao dulje od planiranog. Papa je na sljedeći susret s vatikanskim osobljem stigao s 40 minuta zakašnjenja i zahvalio im na strpljenju. Fotografije koje je objavio Vatikan prikazuju papu Lava i Rubija kako se rukuju prije razgovora za papinim službenim stolom u Apostolskoj palači. Papa Lav, prvi američki papa, izazvao je Trumpovu ljutnju nakon što je postao izražen kritičar američko-izraelskog rata protiv Irana i oštre antimigracijske politike Trumpove administracije. Američki predsjednik posljednjih je tjedana nastavio s neuobičajenim javnim napadima na papu, što je izazvalo reakcije kršćanskih čelnika iz različitih političkih krugova. Trump je u ponedjeljak netočno sugerirao da papa smatra prihvatljivim da Iran dođe do nuklearnog oružja te rekao da Lav ‘ugrožava mnoge katolike’ protiveći se ratu. Papa Lav rekao je novinarima nakon najnovijeg Trumpova napada da širi kršćansku poruku mira. Čvrsto je odbacio tvrdnju da podupire nuklearno oružje, koje Katolička crkva smatra nemoralnim. ‘Misija Crkve je propovijedati evanđelje, propovijedati mir’, rekao je papa. ‘Crkva već godinama govori protiv svih nuklearnih oružja, u to nema sumnje.’

Kod pape i poljski premijer Dok je Rubio u četvrtak stizao u Vatikan, poljski premijer Donald Tusk odlazio je sa sastanka s papom Lavom. Novinarima je rekao da su razgovarali o jačanju međunarodne suradnje i stvaranju nade u svijetu. ‘Još je moguće da svijet ne sklizne u kaos ako se dobri ljudi, ljudi dobre volje, pronađu i djeluju jedinstveno’, rekao je Tusk na poljskom. Papa u petak slavi godišnjicu Papa Lav, koji u petak obilježava prvu godinu na čelu Katoličke crkve s 1,4 milijarde vjernika, posljednjih je tjedana postao sve glasniji na svjetskoj pozornici. Tijekom prošlomjesečne afričke turneje po četiri zemlje oštro je kritizirao smjer globalnog vodstva i rekao da svijet ‘pustoši šačica tirana’. Poslije je rekao da te riječi nisu bile izravno usmjerene na Trumpa. Rubio je katolik, kao i američki potpredsjednik JD Vance. Njih dvojica susrela su papu prije godinu dana nakon što su nazočili njegovoj nastupnoj misi.