Državi iz EU stiže još novca za izgradnju dječje bolnice: Ovo su detalji

Vlada je na svojoj sjednici donijela prijedlog odluke o izmjenama odluke u vezi sa sklapanjem ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu - Faza 1
Ministarstvo zdravstva je lani raspisalo javnu nabavu za projektiranje, izgradnju i nabavu opreme prve Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu, vrijednu 190 milijuna eura bez PDV-a.
Ministrica zdravstva Irena Hrstić podsjetila je da je još 9. listopada donesena odluka o sklapanju ugovora, za čije bi se izvođenje sredstva povlačila s pozicija Ministarstva.
Podsjetimo, posao je dobio konzorcij domaćih tvrtki Kamgrad, ING-GRAD, Radnik i ZDL Arhitekti, koji je poslao ponudu u vrijednosti od 189,99 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 237,5 milijuna eura s PDV-om.
Dodatnih 155 milijuna eura
No, 1. travnja ove godine donesena je nova odluka o davanju suglasnosti za objavu postupaka dodjele sredstava EU iznad visine sredstava određenih za programe Konkurentnosti i kohezije i Integriranog teritorijalnog programa za razdoblje 2021. do 2027. godine.
"Navedenom odlukom, Minstarstvo zdravstva je za provedbu ove investicije dodijeljeno dodatnih 155 milijuna eura. S obzirom na to da su nastale nove okolnosti, predlaže se da se donese nova odluka o izmjeni odluke, kojom će se obuhvatiti povećanje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, za provođenje ovog projekta", pojasnila je ministrica Hrstić donošenje nove Vladine odluke.
U odluci, pak, stoji da se daje "prethodna suglasnost Ministarstvu zdravstva za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2027. do 2030. godine, za sklapanje ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu – Faza 1, sa zajednicom ponuditelja, u ukupnom iznosu od 219.774.998,75 eura, za koje će sredstva biti planirana na pozicijama Ministarstva zdravstva".
Povlačenje sredstava
U odluci se dodaje i tablica po kojoj je vidljivo koliko će se novca povlačiti od 2027. do 2030. godine iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) te sredstava za učešća za pomoći.
Tako će sljedeće godine iz EFRR-a, koji služi za financiranje programa Konkurentnost i kohezija, Ministarstvo zdravstva povući 39.275.000 eura, što će uz 2.285.314,46 eura iz učešća za pomoći značiti 41.560.314,46 eura.
Najviše će novca, čak 108.945.303,99 eura, biti alocirano 2029. godine. Od ukupne svote, 100 milijuna eura ide iz EFRR-a. Ukupno je, tako, dodijeljeno 219.774.998,75 eura, od čega je 203.124.999,10 eura iz EFRR-a.
Vrijedi podsjetiti i da će nakon uvođenja u posao, odabrani konzorcij izvođača radova na prvoj fazi Nacionalne dječje bolnice, za izradu glavnog projekta, ishođenje dopune i izmjene građevinske dozvole te izvedbenog projekta imati 12 mjeseci, dok je rok za dovršetak radova 38 mjeseci.