Državi iz EU stiže još novca za izgradnju dječje bolnice: Ovo su detalji

Vlada je na svojoj sjednici donijela prijedlog odluke o izmjenama odluke u vezi sa sklapanjem ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu - Faza 1

Ministarstvo zdravstva je lani raspisalo javnu nabavu za projektiranje, izgradnju i nabavu opreme prve Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu, vrijednu 190 milijuna eura bez PDV-a. Ministrica zdravstva Irena Hrstić podsjetila je da je još 9. listopada donesena odluka o sklapanju ugovora, za čije bi se izvođenje sredstva povlačila s pozicija Ministarstva. Podsjetimo, posao je dobio konzorcij domaćih tvrtki Kamgrad, ING-GRAD, Radnik i ZDL Arhitekti, koji je poslao ponudu u vrijednosti od 189,99 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 237,5 milijuna eura s PDV-om.

Dodatnih 155 milijuna eura No, 1. travnja ove godine donesena je nova odluka o davanju suglasnosti za objavu postupaka dodjele sredstava EU iznad visine sredstava određenih za programe Konkurentnosti i kohezije i Integriranog teritorijalnog programa za razdoblje 2021. do 2027. godine. "Navedenom odlukom, Minstarstvo zdravstva je za provedbu ove investicije dodijeljeno dodatnih 155 milijuna eura. S obzirom na to da su nastale nove okolnosti, predlaže se da se donese nova odluka o izmjeni odluke, kojom će se obuhvatiti povećanje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, za provođenje ovog projekta", pojasnila je ministrica Hrstić donošenje nove Vladine odluke. U odluci, pak, stoji da se daje "prethodna suglasnost Ministarstvu zdravstva za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2027. do 2030. godine, za sklapanje ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu – Faza 1, sa zajednicom ponuditelja, u ukupnom iznosu od 219.774.998,75 eura, za koje će sredstva biti planirana na pozicijama Ministarstva zdravstva".

Povlačenje sredstava U odluci se dodaje i tablica po kojoj je vidljivo koliko će se novca povlačiti od 2027. do 2030. godine iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) te sredstava za učešća za pomoći.