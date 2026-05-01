Odvažno i efektno: Vesna Pisarović ponovno privukla pozornost svojim stajlingom

Vesna se posljednjih godina vratila na domaću pop scenu u velikom stilu, a njezina koncertna izdanja sve češće postaju dio priče jednako kao i pjesme koje publika pjeva uglas.

Nakon velikih nastupa u Zagrebu i Splitu, pjevačica je u Maksimiru ponovno pokazala da njezin scenski stil više nije samo prateći element nastupa, nego važan dio ukupnog dojma.

Maksimirski koncert održan je u sklopu proslave Praznika rada u Zagrebu, a u glazbenem dijelu programa je upravo Vesna Pisarović bila jedno od glavnih imena.

Kombinacija koja igra na scenski efekt

Vesnin nastup u Maksimiru bio je primjer stajlinga koji se ne oslanja samo na jedan upečatljiv komad, nego na cijelu kombinaciju. Takva izdanja najbolje funkcioniraju na velikoj pozornici jer moraju biti dovoljno snažna da se vide iz daljine, ali i dovoljno praktična da pjevačici omoguće kretanje, energiju i kontakt s publikom.

Umjesto klasičnih svečanih haljina ili očekivanih koncertnih izdanja, sve češće bira komade s jasnim karakterom: kožu, sjaj, naglašena ramena, mini krojeve, visoke čizme ili kapute koji izgledaju gotovo kao dio scenske režije.