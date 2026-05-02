Pentagon poslao najoštriju poruku Europi: Povlače 5000 vojnika iz Njemačke

Sjedinjene Države povlače 5000 vojnika iz NATO saveznice Njemačke, objavio je Pentagon u petak, dok se jaz oko rata u Iranu širi između predsjednika Donalda Trumpa i Europe

Trump je ranije ovog tjedna prijetio smanjenjem snaga nakon sukoba s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, koji je u ponedjeljak rekao da Iranci ponižavaju SAD u pregovorima o okončanju dvomjesečnog rata. Visoki dužnosnik Pentagona, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je nedavna njemačka retorika bila "neprimjerena i nekorisna". "Predsjednik s pravom reagira na ove kontraproduktivne primjedbe", rekao je dužnosnik.

Postupno povlačenje Pentagon je rekao da se očekuje da će povlačenje biti dovršeno u sljedećih šest do dvanaest mjeseci. Dužnosnik je rekao da će smanjenje broj američkih vojnika u Europi vratiti otprilike na razinu prije 2022., prije nego što je ruska invazija na Ukrajinu pokrenula gomilanje snaga u mandatu tadašnjeg predsjednika Joea Bidena. Brigadni borbeni tim koji se sada nalazi u Njemačkoj bit će povučen iz zemlje, a bojna za dalekometnu paljbu koju je Bidenova administracija planirala početi razmještati u Njemačkoj kasnije ove godine neće biti poslana, rekao je dužnosnik. Njemačka je najveća baza američke vojske u Europi, s oko 35 000 aktivnih vojnika, i služi kao ključno središte za obuku.