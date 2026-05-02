Pentagon poslao najoštriju poruku Europi: Povlače 5000 vojnika iz Njemačke

M.Da./Hina

02.05.2026 u 06:42

Hoće li se smanjiti broj američkih vojnika u Europi? Izvor: Profimedia / Autor: APFootage / Alamy / Profimedia
Sjedinjene Države povlače 5000 vojnika iz NATO saveznice Njemačke, objavio je Pentagon u petak, dok se jaz oko rata u Iranu širi između predsjednika Donalda Trumpa i Europe

Trump je ranije ovog tjedna prijetio smanjenjem snaga nakon sukoba s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, koji je u ponedjeljak rekao da Iranci ponižavaju SAD u pregovorima o okončanju dvomjesečnog rata.

Visoki dužnosnik Pentagona, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je nedavna njemačka retorika bila "neprimjerena i nekorisna". "Predsjednik s pravom reagira na ove kontraproduktivne primjedbe", rekao je dužnosnik.

vezane vijesti

Postupno povlačenje

Pentagon je rekao da se očekuje da će povlačenje biti dovršeno u sljedećih šest do dvanaest mjeseci.

Dužnosnik je rekao da će smanjenje broj američkih vojnika u Europi vratiti otprilike na razinu prije 2022., prije nego što je ruska invazija na Ukrajinu pokrenula gomilanje snaga u mandatu tadašnjeg predsjednika Joea Bidena.

Brigadni borbeni tim koji se sada nalazi u Njemačkoj bit će povučen iz zemlje, a bojna za dalekometnu paljbu koju je Bidenova administracija planirala početi razmještati u Njemačkoj kasnije ove godine neće biti poslana, rekao je dužnosnik.

Njemačka je najveća baza američke vojske u Europi, s oko 35 000 aktivnih vojnika, i služi kao ključno središte za obuku.

Friedrich Merz i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: Samuel Corum / POOL

Njemačka na meti Trumpa

Trump je izdvojio Njemačku čak i dok je oštro kritizirao druge saveznike NATO-a što nisu poslali svoje mornarice kako bi pomogli u otvaranju Hormuškog tjesnaca tijekom sukoba.

Plovni put, usko grlo za globalne pošiljke nafte, ostao je praktički zatvoren, uzrokujući previranja tržišta i neviđene poremećaje u opskrbi energijom.

Merz je rekao da Nijemci i Europljani nisu bili konzultirani prije nego što su SAD i Izrael započeli napade na Iran 28. veljače, te da je nakon toga izravno prenio Trumpu svoj skepticizam prema sukobu.

"Predsjednik je bio vrlo jasan u vezi svojih frustracija retorikom naših saveznika i neuspjehom u pružanju podrške američkim operacijama koje im koriste“, rekao je visoki dužnosnik Pentagona.

vezane vijesti

preporučujemo

JASNO UPOZORENJE

Američki general iskreno priznao: ‘Iran nam je nanio štetu, a sad zamislite što bi nam napravila Kina’
USKOK OBJAVIO

Novi detalji: 19-godišnjak prijetio bombama školama diljem Hrvatske
NASTAVAK PREGOVORA?

Iran SAD-u na stol stavio prijedloge okončanja rata: Poslužili se posrednikom

