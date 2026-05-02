Pentagon poslao najoštriju poruku Europi: Povlače 5000 vojnika iz Njemačke

Sjedinjene Države povlače 5000 vojnika iz NATO saveznice Njemačke, objavio je Pentagon u petak, dok se jaz oko rata u Iranu širi između predsjednika Donalda Trumpa i Europe
Trump je ranije ovog tjedna prijetio smanjenjem snaga nakon sukoba s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, koji je u ponedjeljak rekao da Iranci ponižavaju SAD u pregovorima o okončanju dvomjesečnog rata.
Visoki dužnosnik Pentagona, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je nedavna njemačka retorika bila "neprimjerena i nekorisna". "Predsjednik s pravom reagira na ove kontraproduktivne primjedbe", rekao je dužnosnik.
Postupno povlačenje
Pentagon je rekao da se očekuje da će povlačenje biti dovršeno u sljedećih šest do dvanaest mjeseci.
Dužnosnik je rekao da će smanjenje broj američkih vojnika u Europi vratiti otprilike na razinu prije 2022., prije nego što je ruska invazija na Ukrajinu pokrenula gomilanje snaga u mandatu tadašnjeg predsjednika Joea Bidena.
Brigadni borbeni tim koji se sada nalazi u Njemačkoj bit će povučen iz zemlje, a bojna za dalekometnu paljbu koju je Bidenova administracija planirala početi razmještati u Njemačkoj kasnije ove godine neće biti poslana, rekao je dužnosnik.
Njemačka je najveća baza američke vojske u Europi, s oko 35 000 aktivnih vojnika, i služi kao ključno središte za obuku.
Njemačka na meti Trumpa
Trump je izdvojio Njemačku čak i dok je oštro kritizirao druge saveznike NATO-a što nisu poslali svoje mornarice kako bi pomogli u otvaranju Hormuškog tjesnaca tijekom sukoba.
Plovni put, usko grlo za globalne pošiljke nafte, ostao je praktički zatvoren, uzrokujući previranja tržišta i neviđene poremećaje u opskrbi energijom.
Merz je rekao da Nijemci i Europljani nisu bili konzultirani prije nego što su SAD i Izrael započeli napade na Iran 28. veljače, te da je nakon toga izravno prenio Trumpu svoj skepticizam prema sukobu.
"Predsjednik je bio vrlo jasan u vezi svojih frustracija retorikom naših saveznika i neuspjehom u pružanju podrške američkim operacijama koje im koriste“, rekao je visoki dužnosnik Pentagona.