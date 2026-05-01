Trump otkrio što misli o kralju Charlesu i Williamu, a Meghan nije štedio

Donald Trump tijekom susreta s autorom Robertom Hardmanom nije skrivao naklonost prema kralju Charlesu, princu Williamu i princezi Kate, no kada je razgovor skrenuo na princa Harryja i Meghan Markle, ton je postao znatno oštriji

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je otvoreno govorio o britanskoj kraljevskoj obitelji, a njegove izjave ovaj put prenio je Robert Hardman, autor nove biografije o kraljici Elizabeti II., u svom osvrtu za Daily Mail.

Hardman se s Trumpom susreo u Ovalnom uredu, gdje mu je uručio primjerak američkog izdanja svoje knjige Elizabeth II. In Private. In Public. Her Story. Susret se dogodio nakon državnog posjeta kralja Charlesa i kraljice Camille Sjedinjenim Američkim Državama, a Trump je, prema Hardmanu, bio vidno zadovoljan time kako je posjet protekao. 'Dobro smo odradili posao s kraljem, zar ne?', rekao je Trump, osvrćući se na susret s britanskim monarhom. Posebne pohvale za Charlesa i Williama Trump je kralja Charlesa opisao izrazito pozitivno, nazvavši ga 'sjajnim čovjekom'. Posebno se osvrnuo i na princa Williama, za kojeg je rekao da će, prema njegovu mišljenju, biti dobar kralj. 'William će biti dobar kralj, zar ne? Vrlo je drag. Sjajan tip. Sviđa mi se', rekao je Trump, prema Hardmanovu tekstu. Razgovor se zatim dotaknuo i nove generacije kraljevske obitelji. Hardman je spomenuo da je jedan od Williamovih prioriteta i to da njegova djeca jednog dana prihvate vlastitu ulogu u monarhiji, na što je Trump, prema autoru, kratko zaključio da su 'djeca dobra'.

Jedan od najtoplijih komentara Trump je imao za princezu Kate. Osvrnuo se na njezino zdravstveno stanje i razdoblje u kojem je bila izložena brojnim spekulacijama u javnosti. 'Kako je ona? Ona je sjajna. Bila je bolesna, ljudi su govorili lude stvari o njoj, a bila je tako hrabra', rekao je Trump. Prema Hardmanu, Trump je pritom govorio i o njezinu javnom nastupu, koji je opisao kao 'savršen'. Time se još jednom potvrdilo da američki predsjednik u javnim istupima rado ističe naklonost prema članovima kraljevske obitelji koji su ostali u središtu službenih dužnosti. No znatno drukčiji ton pojavio se kada je Hardman spomenuo princa Harryja. Trump je, prema tekstu, sam postavio pitanje može li se Harry ikada vratiti u kraljevsku obitelj. Hardman mu je odgovorio da takav povratak trenutačno djeluje malo vjerojatno. Trump je potom iznio komentar koji je privukao najviše pažnje. 'Previše je toga, pretpostavljam. Ta njegova žena. Bože, što je učinila tom čovjeku', rekao je Trump, misleći na Meghan Markle. Hardman mu je odgovorio da su Harry i Meghan očito bili nezadovoljni kraljevskom hijerarhijom, a Trump je zatim dodao kako smatra da je Meghan ostala u sjeni Williamove supruge. 'Pretpostavljam da ju je zasjenila Williamova žena', rekao je Trump, ponovno se vraćajući na Kate i njezinu ulogu unutar obitelji.

Princ Harry i Meghan Markle Donaldu Trumpu nikako nisu 'sjeli'.



