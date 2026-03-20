Iran odredio sigurnu rutu u Hormuškom tjesnacu: Ne može svatko proći, neki plaćaju milijune

Iran je odredio 'sigurnu' rutu kroz svoje teritorijalne vode u Hormuškom tjesnacu i trebao bi uskoro utvrditi službeni postupak za izdavanje dozvola brodovima u tranzitu, piše u analizi specijalizirana tvrtka Lloyd's List

Najmanje devet brodova izašlo je iz Hormuškog tjesnaca 'sigurnim' koridorom kroz iranske teritorijalne vode pokraj otoka Larak, s kojeg ih iranska mornarica i lučka uprava vizualno procjenjuju, stoji u izvješću kompanije za analizu i pomorske vijesti, objavljenom u srijedu. Nekoliko tankera prošlo je kroz tjesnac nakon iranske provjere i diplomatskih intervencija, a jedan operater navodno je Iranu platio tranzitnu pristojbu od dva milijuna dolara, navodi Lloyd's List. Prema podacima kompanije, nekoliko država izravno pregovara s Teheranom o planovima za tranzit brodova, uključujući Indiju, Pakistan, Irak, Maleziju i Kinu, a dužnosnici iranske Revolucionarne garde uspostavili su okvirni sustav registracije brodova za izdavanje jamstva o sigurnom prolazu. Kontrolu nad Hormuškim tjesnacem Teheran je preuzeo nakon američko-izraelskog napada 28. veljače, zabranivši tranzit brodovima povezanima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom, europskim zemljama i njihovim partnerima. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei potvrdio je početkom ovog tjedna da je Iran odobrio prolaz brodova nekolicine zemalja kroz tjesnac, dok su podaci o pomorskom prometu pokazali da su iz Perzijskog zaljeva izašli iranski, indijski, kineski i grčki brodovi.

Uspostava sustava Trenutno se o prolasku sigurnim koridorom pregovara za svaki slučaj pojedinačno, stoji u izvješću Lloyd's Lista, no očekuje se da će iranske vlasti u nadolazećim danima uspostaviti službeni postupak izdavanja dozvola. Teheran će uspostaviti 'novi režim' za prolazak Hormuškim tjesnacem kako bi sankcionirao 'sile koje teže dominaciji' blokadom prolaza njihovih brodova, rekao je u četvrtak savjetnik za gospodarstvo iranskog vrhovnog vođe, Muhamed Mokhber, prema izvješću iranske novinske agencije Mehr. Lloyd's List navodi pak u analizi da plovila koja žele proći odobrenim koridorom kroz tjesnac moraju iranskim vlastima prije tranzita dostaviti podatke o vlasništvu i odredištu. "Vlada i poslovni sektor trenutno nastoje utvrditi postupak prema kojem će plovila koja definitivno nisu povezana sa SAD‑om i Izraelom moći komunicirati (s iranskim vlastima) i dobiti potvrdu sigurnog prolaska kroz Hormuški tjesnac", prenosi Lloyd's List riječi Dimitrisa Maniatisa, izvršnog direktora savjetodavne kompanije za pomorski prijevoz tereta Marisks.