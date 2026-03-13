usred krize

Iran dopustio prolazak indijskim tankerima kroz Hormuški tjesnac

V. B.

13.03.2026 u 22:42

Brodovi u Hormuškom tjesnacu Izvor: Profimedia / Autor: Giuseppe CACACE / AFP / Profimedia
Iran je dopustio prolazak kroz blokirani Hormuški tjesnac za dva indijska tankera s ukapljenim plinom (LPG). Brod ‘Shivalik’ već je prošao tjesnac uz pratnju indijske ratne mornarice, a ‘Nanda Devi’ trebao bi proći u narednim satima, prema riječima četiriju upućenih izvora

Iran je ranije objavio da neće dopuštati isporuke prema Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima, no Indija je uspjela ishoditi iznimku, javlja ORF.

Indijski premijer Narendra Modi izjavio je da je razgovarao s iranskim predsjednikom Massoudom Peseshkianom o transportu robe i energetskih resursa iz područja Perzijskog zaljeva. Indija se trenutačno suočava s najtežom plinskom krizom u posljednjih nekoliko desetljeća.

77 brodova umjesto 1300

Od početka iransko-iračkog rata prije dva tjedna kroz Hormuški tjesnac prošlo je samo 77 brodova, prema podacima jedne internetske stranice specijalizirane za pomorski promet. Ranije ih je prolazilo više od tisuću. Od 1. do 11. ožujka 2025. zabilježeno je 1299 prolazaka.

vezane vijesti

Više od polovice tih brodova pripada takozvanoj ruskoj floti u sjeni , objavila je danas analitička tvrtka Lloyd's List Intelligence. Riječ je o često zastarjelim brodovima koji plove pod stranim zastavama, a Rusija i Iran ih posebno koriste kako bi zaobišli međunarodne sankcije.

Od početka ožujka, prema podacima britanske organizacije UK Maritime Trade Operations, napadnuto je ili je prijavljeno 20 incidenata koji su uključivali trgovačke brodove, među kojima je devet naftnih tankera. Međunarodna pomorska organizacija (IMO) potvrdila je 16 incidenata na tom području, uključujući osam koji su uključivali naftne tankere.

vezane vijesti

preporučujemo

glavni kolodvor i jelačić

Planirajte rute: U centru Zagreba neće voziti tramvaj
Plenković o srpskim raketama: Takvo oružje nije još viđeno na europskom teritoriju
EU u strahu od nove izbjegličke krize: Ovo je ozbiljan test novog sustava

