Iran dopustio prolazak indijskim tankerima kroz Hormuški tjesnac

Iran je ranije objavio da neće dopuštati isporuke prema Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima, no Indija je uspjela ishoditi iznimku, javlja ORF.

Indijski premijer Narendra Modi izjavio je da je razgovarao s iranskim predsjednikom Massoudom Peseshkianom o transportu robe i energetskih resursa iz područja Perzijskog zaljeva. Indija se trenutačno suočava s najtežom plinskom krizom u posljednjih nekoliko desetljeća.

77 brodova umjesto 1300

Od početka iransko-iračkog rata prije dva tjedna kroz Hormuški tjesnac prošlo je samo 77 brodova, prema podacima jedne internetske stranice specijalizirane za pomorski promet. Ranije ih je prolazilo više od tisuću. Od 1. do 11. ožujka 2025. zabilježeno je 1299 prolazaka.