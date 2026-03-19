Gordana Rusak ušla u HDZ: 'Samo Plenković može navigirati ovaj brod. Sreća te pratila, kapetane!'

Bivša saborska zastupnica Gordana Rusak potvrdila je da se prije mjesec dana učlanila u HDZ, nakon što je godinama djelovala kroz različite političke opcije

Nakon što je prošla kroz saborske i skupštinske klubove više od nekoliko političkih stranaka, bivša saborska zastupnica Gordana Rusak napokon je dovršila svoju skitnju i skrasila se u HDZ-u, piše Marko Špoljar za Jutarnji list. 'Točno je, prije nekih mjesec dana postala sam članica HDZ-a', rekla je danas Rusak, potvrdivši tako sumnje da je i formalno postala dio vladajuće partije nakon što je u utorak poslijepodne pažnju privukla živopisnim divljenjem liku i djelu šefa Vlade i HDZ-a, Andreja Plenkovića.

'Za mene dvojbe nema! Samo je njegova ruka dovoljno sigurna, čvrsta i mirna da može navigirati ovaj brod dok orkanska i rušilačka bura udara nadaleko i naširoko oko nas. More te nosilo, a sreća pratila, kapetane!', poručila je Rusak 'gradu i svijetu'. Objavu na Facebooku završila je znakovitom porukom: 'Navigare necesse est, vivere non est necesse'. (Ploviti se mora, živjeti baš i ne.)

U politiku je Rusak ušla 2015. na listi Mosta, no tu se nije dugo zadržala. S Irenom Petrijevčanin Vuksanović i Dragom Prgometom skrasila se u Hridi. Iz Hridi je brzo otišla i sreću pokušala naći u suradnji s HSLS-om. Ni tamo se nije dugo zadržala, nova ljubav smiješila se iz kruga tadašnjeg gradonačelnika Zagreba, Milana Bandića. Nakon toga se kao "nezavisna" natjecala na HDZ-ovoj listi za Gradsku skupštinu, a sada je i formalno postala članica HDZ-a.