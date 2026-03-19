Gordana Rusak ušla u HDZ: 'Samo Plenković može navigirati ovaj brod. Sreća te pratila, kapetane!'

M. Šu.

19.03.2026 u 22:20

Gordana Rusak
Bivša saborska zastupnica Gordana Rusak potvrdila je da se prije mjesec dana učlanila u HDZ, nakon što je godinama djelovala kroz različite političke opcije

Nakon što je prošla kroz saborske i skupštinske klubove više od nekoliko političkih stranaka, bivša saborska zastupnica Gordana Rusak napokon je dovršila svoju skitnju i skrasila se u HDZ-u, piše Marko Špoljar za Jutarnji list.

'Točno je, prije nekih mjesec dana postala sam članica HDZ-a', rekla je danas Rusak, potvrdivši tako sumnje da je i formalno postala dio vladajuće partije nakon što je u utorak poslijepodne pažnju privukla živopisnim divljenjem liku i djelu šefa Vlade i HDZ-a, Andreja Plenkovića.

'Za mene dvojbe nema! Samo je njegova ruka dovoljno sigurna, čvrsta i mirna da može navigirati ovaj brod dok orkanska i rušilačka bura udara nadaleko i naširoko oko nas. More te nosilo, a sreća pratila, kapetane!', poručila je Rusak 'gradu i svijetu'.

Objavu na Facebooku završila je znakovitom porukom: 'Navigare necesse est, vivere non est necesse'. (Ploviti se mora, živjeti baš i ne.)

U politiku je Rusak ušla 2015. na listi Mosta, no tu se nije dugo zadržala. S Irenom Petrijevčanin Vuksanović i Dragom Prgometom skrasila se u Hridi. Iz Hridi je brzo otišla i sreću pokušala naći u suradnji s HSLS-om. Ni tamo se nije dugo zadržala, nova ljubav smiješila se iz kruga tadašnjeg gradonačelnika Zagreba, Milana Bandića. Nakon toga se kao "nezavisna" natjecala na HDZ-ovoj listi za Gradsku skupštinu, a sada je i formalno postala članica HDZ-a.

Gordana Rusak u uniformi Zrinjevca s kosilicom
Gordana Rusak u uniformi Zrinjevca s kosilicom

Sama Rusak tvrdi da je kroz većinu tog vremena bila nezavisna zastupnica. 'Prvo u Mostu pa onda i u Klubu HSLS-a, BUZ-a i nezavisne zastupnice Gordane Rusak. I u zagrebačkoj Gradskoj skupštini bila sam nezavisna zastupnica na Bandićevoj listi, sve do njegove smrti. Kada je on umro, onda sam se učlanila u njegovu Stranku rada i solidarnosti i pokušavala to spasiti. Stranka je na kraju otišla u stečaj. I koji je onda logičan slijed, ako smo mi iz Bandićeve stranke bili s HDZ-om u programskoj suradnji? Koji je logičan slijed nego da onda nastavim s HDZ-om?', poručila je.

