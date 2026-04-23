Golem proboj u liječenju raka pluća: 'Nikad nismo bili bliže rješenju'

Znanstvenici su možda napokon na tragu učinkovitog oružja protiv jednog od najtvrdokornijih uzročnika raka pluća - genetske mutacije gena KRAS koja je desetljećima izbjegavala uspješno ciljanje lijekovima
Na godišnjem sastanku Američkog udruženja za istraživanje raka predstavljeni su prvi rezultati kliničkih ispitivanja dvaju eksperimentalnih lijekova koji ciljaju upravo taj gen – jedan od najčešćih, ali i najzahtjevnijih 'pokretača' raka kod ljudi. Svaki od lijekova usmjeren je na različitu mutaciju KRAS-a, ključnu u razvoju raka pluća, koji i dalje odnosi najviše života među svim oblicima karcinoma u svijetu.
Mutacije KRAS-a djeluju poput papučice gasa u stanicama raka, potičući njihov nekontrolirani rast. U ispitivanjima su oba lijeka uspjela smanjiti tumore i usporiti napredovanje bolesti kod pacijenata s uznapredovalim rakom, kojima standardna kemoterapija i imunoterapija više nisu pomagale. To budi nadu da bi medicina konačno mogla dobiti novu opciju liječenja za ovu izrazito otpornu vrstu raka.
'Nikad nisam bio ovako optimističan u vezi s mutacijama KRAS-a', rekao je Lei Deng, onkolog iz Centra za rak Fred Hutch u Seattleu, koji nije sudjelovao u istraživanjima.
'Zvijezda smrti' medicine
Mutacije KRAS-a desetljećima su zbunjivale istraživače. Zbog svoje glatke i 'bezlične' strukture, na koju se lijekovi teško vežu, taj protein je među znanstvenicima dobio nadimak 'zvijezda smrti'. Prvi lijek koji ga cilja odobren je tek 2021. godine.
Danas postoje dva odobrena lijeka koja ciljaju najčešću KRAS-ovu mutaciju u slučaju raka pluća. No djeluju tek kod otprilike trećine pacijenata.
Novi lijekovi, bolji rezultati
Eksperimentalni lijek zoldonrasib, koji razvija Revolution Medicines, cilja rjeđu KRAS-ovu mutaciju prisutnu kod oko četiri posto oboljelih od najčešćeg oblika raka pluća. U ispitivanju na 27 pacijenata bolest nije napredovala u prosjeku 11,1 mjesec, a kod otprilike polovice ispitanika tumor se smanjio. 'Ovo su znatno bolji rezultati nego što smo dosad viđali', rekao je izvršni direktor tvrtke Mark Goldsmith.
Ona je ranije ovog mjeseca objavila i da je drugi njihov eksperimentalni lijek gotovo udvostručio ukupno preživljenje kod pacijenata s rakom gušterače u usporedbi s kemoterapijom, što je potaknulo snažan rast vrijednosti njihove dionice. Dodatni podaci očekuju se uskoro.
Prema pisanju The Wall Street Journala, Revolution Medicines je početkom godine vodio pregovore o mogućem preuzimanju vrijednom i do 30 milijardi dolara, no do dogovora nije došlo.
Kineski konkurent iznenadio
Drugi eksperimentalni lijek, elisrasib, razvija šangajska tvrtka D3 Bio. On cilja češću KRAS-ovu mutaciju, istu onu na koju su usmjereni lijekovi Amgena i Bristol-Myers Squibba.
Kod gotovo šest od deset pacijenata koji ranije nisu primali terapiju usmjerenu na KRAS, tumor se smanjio; to je otprilike dvostruko bolji rezultat u odnosu na postojeće lijekove. U toj skupini bolest nije napredovala u prosjeku 12,2 mjeseca.
Lijek je pokazao učinkovitost i kod pacijenata kojima je rak već napredovao unatoč ranijem liječenju, kao i kod onih s metastazama na mozgu, području koje mnoge dosadašnje terapije nisu uspijevale dosegnuti.
Ovo je tek početak, ali obećavajući
Riječ je o ranim fazama istraživanja, pa će biti potrebna veća ispitivanja da bi se rezultati potvrdili. Ipak, znanstvenici smatraju da bi ovo mogao biti važan preokret u borbi protiv bolesti za koju su opcije liječenja dugo bile ograničene.
'Ovo jasno pokazuje da se ova mutacija može sigurno i učinkovito ciljati čak i kod vrlo teškog oblika raka', rekla je Alice Shaw, voditeljica medicinske onkologije u Institutu za rak Dana-Farber i jedna od organizatorica konferencije.