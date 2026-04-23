Golem proboj u liječenju raka pluća: 'Nikad nismo bili bliže rješenju'

Znanstvenici su možda napokon na tragu učinkovitog oružja protiv jednog od najtvrdokornijih uzročnika raka pluća - genetske mutacije gena KRAS koja je desetljećima izbjegavala uspješno ciljanje lijekovima

Na godišnjem sastanku Američkog udruženja za istraživanje raka predstavljeni su prvi rezultati kliničkih ispitivanja dvaju eksperimentalnih lijekova koji ciljaju upravo taj gen – jedan od najčešćih, ali i najzahtjevnijih 'pokretača' raka kod ljudi. Svaki od lijekova usmjeren je na različitu mutaciju KRAS-a, ključnu u razvoju raka pluća, koji i dalje odnosi najviše života među svim oblicima karcinoma u svijetu. Mutacije KRAS-a djeluju poput papučice gasa u stanicama raka, potičući njihov nekontrolirani rast. U ispitivanjima su oba lijeka uspjela smanjiti tumore i usporiti napredovanje bolesti kod pacijenata s uznapredovalim rakom, kojima standardna kemoterapija i imunoterapija više nisu pomagale. To budi nadu da bi medicina konačno mogla dobiti novu opciju liječenja za ovu izrazito otpornu vrstu raka. 'Nikad nisam bio ovako optimističan u vezi s mutacijama KRAS-a', rekao je Lei Deng, onkolog iz Centra za rak Fred Hutch u Seattleu, koji nije sudjelovao u istraživanjima.

'Zvijezda smrti' medicine Mutacije KRAS-a desetljećima su zbunjivale istraživače. Zbog svoje glatke i 'bezlične' strukture, na koju se lijekovi teško vežu, taj protein je među znanstvenicima dobio nadimak 'zvijezda smrti'. Prvi lijek koji ga cilja odobren je tek 2021. godine. Danas postoje dva odobrena lijeka koja ciljaju najčešću KRAS-ovu mutaciju u slučaju raka pluća. No djeluju tek kod otprilike trećine pacijenata. Novi lijekovi, bolji rezultati Eksperimentalni lijek zoldonrasib, koji razvija Revolution Medicines, cilja rjeđu KRAS-ovu mutaciju prisutnu kod oko četiri posto oboljelih od najčešćeg oblika raka pluća. U ispitivanju na 27 pacijenata bolest nije napredovala u prosjeku 11,1 mjesec, a kod otprilike polovice ispitanika tumor se smanjio. 'Ovo su znatno bolji rezultati nego što smo dosad viđali', rekao je izvršni direktor tvrtke Mark Goldsmith. Ona je ranije ovog mjeseca objavila i da je drugi njihov eksperimentalni lijek gotovo udvostručio ukupno preživljenje kod pacijenata s rakom gušterače u usporedbi s kemoterapijom, što je potaknulo snažan rast vrijednosti njihove dionice. Dodatni podaci očekuju se uskoro. Prema pisanju The Wall Street Journala, Revolution Medicines je početkom godine vodio pregovore o mogućem preuzimanju vrijednom i do 30 milijardi dolara, no do dogovora nije došlo.

Širi se smrtonosna gljivica protiv koje još nema lijeka: Može se prilijepiti za kožu Izvor: tportal.hr / Autor: Tportal