U zadarskom kraju danas je život izgubilo troje motociklista, poznati detalji

U okolici Zadra danas su se dogodile dvije prometne nesreće, a u obje su poginule osobe na motociklu
U prvoj nesreći koja se dogodila kod Masleničkog mosta na Jadranskoj magistrali oko 12:40, poginuo je 52-godišnji državljanin Austrije, koji je, kako navodi policija, i skrivio nesreću.
Austrijanac je upravljao motociklom austrijskih registarskih oznaka u smjeru sjevera te brzinu kretanja vozila nije prilagodio osobinama i stanju ceste.
Ulaskom u zavoj izgubio je kontrolu nad upravljačem, izletio izvan kolnika i udario u kameni usjek s istočne strane ceste, dodaju iz policije, nakon čega je preminuo na licu mjesta.
Očevid prometne nesreće trajao je više od dva sata, a promet se odvijao obilaznim pravcima.
Druga teška nesreća dogodila se oko 15:30 na državnoj cesti DC-08, na ulazu u naselje Murvica kod Zadra.
Riječ je o sudaru automobila i motocikla u kojemu su poginule dvije osobe s područja Zadra, a obje su bile na motociklu, javljaju lokalni mediji.