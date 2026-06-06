U zadarskom kraju danas je život izgubilo troje motociklista, poznati detalji

U prvoj nesreći koja se dogodila kod Masleničkog mosta na Jadranskoj magistrali oko 12:40, poginuo je 52-godišnji državljanin Austrije, koji je, kako navodi policija, i skrivio nesreću.

Austrijanac je upravljao motociklom austrijskih registarskih oznaka u smjeru sjevera te brzinu kretanja vozila nije prilagodio osobinama i stanju ceste.

Ulaskom u zavoj izgubio je kontrolu nad upravljačem, izletio izvan kolnika i udario u kameni usjek s istočne strane ceste, dodaju iz policije, nakon čega je preminuo na licu mjesta.

Očevid prometne nesreće trajao je više od dva sata, a promet se odvijao obilaznim pravcima.