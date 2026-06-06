dvije nesreće

U zadarskom kraju danas je život izgubilo troje motociklista, poznati detalji

B. S.

06.06.2026 u 23:04

Nesreća kod Murvice
Nesreća kod Murvice Izvor: Cropix / Autor: CROPIX
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U okolici Zadra danas su se dogodile dvije prometne nesreće, a u obje su poginule osobe na motociklu

U prvoj nesreći koja se dogodila kod Masleničkog mosta na Jadranskoj magistrali oko 12:40, poginuo je 52-godišnji državljanin Austrije, koji je, kako navodi policija, i skrivio nesreću.

Austrijanac je upravljao motociklom austrijskih registarskih oznaka u smjeru sjevera te brzinu kretanja vozila nije prilagodio osobinama i stanju ceste.

Ulaskom u zavoj izgubio je kontrolu nad upravljačem, izletio izvan kolnika i udario u kameni usjek s istočne strane ceste, dodaju iz policije, nakon čega je preminuo na licu mjesta.

Očevid prometne nesreće trajao je više od dva sata, a promet se odvijao obilaznim pravcima.

Nesreća kod Murvice
Nesreća kod Murvice Izvor: Cropix / Autor: CROPIX

Druga teška nesreća dogodila se oko 15:30 na državnoj cesti DC-08, na ulazu u naselje Murvica kod Zadra.

Riječ je o sudaru automobila i motocikla u kojemu su poginule dvije osobe s područja Zadra, a obje su bile na motociklu, javljaju lokalni mediji.

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