Trump: 'Ja donosim odluke, Netanyahu neće imati izbora'

Izrael je u nedjelju napao predgrađe Bejruta, po prvi puta otkad su Sjedinjene Države najavile mirovni plan za Libanon prošli tjedan, a Iran kasnije ispalio projektile na izraelske mete, dovodeći u opasnost pregovore o okončanju šireg rata.

Iran je već ranije rekao da bi bilo kakav mirovni sporazum sa SAD-om ovisio o primirju koje je na snazi u Libanonu, kojeg je Izrael u ožujku napao u potrazi za proiranskim borcima Hezbolaha koji su započeli paljbu preko granice s Izraelom iz solidarnosti s Teheranom.

Iranska Revolucionarna garda objavila je da su njihovi napadi na Izrael u nedjelju navečer bili "upozorenje" na širi odgovor koji bi obuhvatio sve američke i izraelske ciljeve u regiji ako se "agresije" ponove.