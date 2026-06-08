Izrael pokrenuo odmazdu nakon raketnog napada Irana: 'Teheran mora gorjeti'; Oglasio se Trump

Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir objavio je na društvenoj mreži X kratku poruku u kojoj je poručio da ‘Teheran večeras mora gorjeti’, dok je načelnik Glavnog stožera izraelske vojske Ejal Zamir najavio odlučan odgovor čim za to bude izdana zapovijed.

Istodobno je iransko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo da će svaki novi izraelski napad na Iran ili Libanon biti dočekan ‘razornim i sveobuhvatnim odgovorom’. Teheran tvrdi da djeluje u obrani vlastite sigurnosti te optužuje Izrael i SAD za kontinuirano kršenje primirja koje je formalno na snazi od 17. travnja.