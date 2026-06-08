Izrael pokrenuo odmazdu nakon raketnog napada Irana: 'Teheran mora gorjeti'; Oglasio se Trump

Ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir objavio je na društvenoj mreži X kratku poruku u kojoj je poručio da ‘Teheran večeras mora gorjeti’, dok je načelnik Glavnog stožera izraelske vojske Ejal Zamir najavio odlučan odgovor čim za to bude izdana zapovijed.
Istodobno je iransko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo da će svaki novi izraelski napad na Iran ili Libanon biti dočekan ‘razornim i sveobuhvatnim odgovorom’. Teheran tvrdi da djeluje u obrani vlastite sigurnosti te optužuje Izrael i SAD za kontinuirano kršenje primirja koje je formalno na snazi od 17. travnja.
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07:21
IDF izveo napad na iransko petrokemijsko postrojenje
Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da su izvele napade na više ciljeva unutar petrokemijskog kompleksa u Mahshahru, na jugozapadu Irana. Napad su potvrdili i Izrael i iranski državni mediji. Prema iranskim izvješćima, kompleks u blizini sjeverne obale Perzijskog zaljeva pretrpio je djelomična oštećenja.
Mahshahr jedno je od važnijih iranskih industrijskih i petrokemijskih središta povezanih s izvozom energenata. Iranski mediji navode da će više informacija o razmjerima štete i mogućim žrtvama biti objavljeno naknadno.
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06:43
Iran prijeti američkim bazama i izraelskoj imovini na Bliskom istoku
Visoki iranski pregovarač, predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf, rekao je da su američke baze i izraelska imovina na Bliskom istoku legitimne mete zbog neprijateljskog djelovanja, uključujući i "kršenja sporazuma zbog Libanona". "Pokazali su nam da samo razumiju jezik moći", napisao je na X-u.
Ebrahim Rezaei, utjecajan tvrdolinijaški zastupnik koji je i glasnogovornik Nacionalnog sigurnosnog odbora iranskog parlamenta, objavio je na X-u da će Iran dostaviti "odlučan i bolan odgovor" na nedjeljne izraelske napade na Libanon.
۱/ نه به آتشبس پایبندند نه به گفتگو باور دارند، و با محاصرهٔ دریایی و نقض توافقات دربارهٔ لبنان نشان دادند که فقط زبان قدرت میفهمند.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 7, 2026
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06:42
Izrael napao Bejrut unatoč primirju
Izrael je u nedjelju napao predgrađe Bejruta, po prvi puta otkad su Sjedinjene Države najavile mirovni plan za Libanon prošli tjedan, a Iran kasnije ispalio projektile na izraelske mete, dovodeći u opasnost pregovore o okončanju šireg rata.
Iran je već ranije rekao da bi bilo kakav mirovni sporazum sa SAD-om ovisio o primirju koje je na snazi u Libanonu, kojeg je Izrael u ožujku napao u potrazi za proiranskim borcima Hezbolaha koji su započeli paljbu preko granice s Izraelom iz solidarnosti s Teheranom.
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06:29
Prema Izraelu lansiran projektil iz Jemena
Nova napetost uslijedila je nekoliko sati kasnije kada je izraelska vojska objavila da je prema izraelskom teritoriju lansiran projektil iz Jemena. Aktivirani su sustavi protuzračne obrane, a sirene za uzbunu oglasile su se u Jeruzalemu, Tel Avivu i drugim dijelovima središnjeg Izraela.
Nakon procjene sigurnosne situacije izraelska vojska objavila je da stanovnici mogu napustiti skloništa i zaštićene prostore, dok se očekuju nove informacije o razmjerima noćašnjih napada i mogućim daljnjim potezima sukobljenih strana.
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06:26
Oglasio se Trump
Dok su se obje strane međusobno optuživale za novu rundu nasilja, američki predsjednik Donald Trump pokušao je smiriti situaciju. U razgovoru za Axios najavio je da će nazvati izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i zatražiti od njega da ne odgovara na iranski napad kako se ne bi ugrozili pregovori koje Washington vodi s Teheranom.
Trump je potom za izraelske medije izjavio da iranski napad nije izazvao žrtve te da nema potrebe za daljnjom eskalacijom. ‘Izrael je imao svoj napad, Iran svoj. Ne trebamo još jedan’, rekao je američki predsjednik. U razgovoru za Financial Times otišao je i korak dalje, poručivši da Netanyahu neće imati izbora nego prihvatiti eventualni sporazum koji SAD postigne s Iranom.
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06:26
IDF izveo napade u zapadnom i središnjem Iranu
Unatoč američkim pozivima na suzdržanost, tijekom noći izraelska vojska objavila je da je izvela zračne napade na vojne ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu. Izraelske obrambene snage nisu objavile pojedinosti o metama ni eventualnim žrtvama.
Nedugo nakon toga iranska državna televizija izvijestila je o eksplozijama u nekoliko gradova, uključujući Teheran, Tabriz i Isfahan. Eksplozije su, prema medijskim izvješćima, zabilježene i u blizini Karadža.
Lokalni mediji kasnije su prenijeli da urbana područja iranske prijestolnice nisu bila izravna meta napada. Pozivajući se na vatrogasnu službu, naveli su da su tijekom noći u zapadnim dijelovima Teherana odjeknule najmanje dvije eksplozije. Vlasti u Isfahanu priopćile su da nema poginulih ni ozlijeđenih, dok podaci iz drugih dijelova zemlje još nisu bili dostupni.