Danas temperatura raste i do 31°C, ali vrlo brzo slijedi nova promjena vremena

Slične temperatureočekuju se i u središnjoj Hrvatskoj. I ondje će mjestimice biti jutarnje magle, a prijepodne na sjeveru ponegdje može zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar. Nakon jutarnjih 14 do 16 °C, temperatura će tijekom dana dosezati između 27 i 29 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se sunčano vrijeme uz slab do umjeren istočni vjetar. Jutarnja temperatura kretat će se oko 14 °C, lokalno uz mogućnost magle, dok će se najviša dnevna temperatura uglavnom penjati između 28 i 30 °C.

UV indeks će oko podneva i tijekom ranog poslijepodneva u većem dijelu Hrvatske biti vrlo visok. Osobama osjetljivije kože preporučuje se dodatni oprez pri boravku na suncu, javlja HRT .

Mogući pljuskovi u gorju

Na sjevernom Jadranu dnevne temperature bit će usporedive s onima u unutrašnjosti, dok će u gorskim krajevima uglavnom iznositi od 24 do 28 °C. Jutro će biti osjetno svježije, osobito u Lici gdje se očekuje oko 11 °C, dok će na obali biti oko 21 °C. Bura će tijekom dana oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni te zapadni vjetar. Uz obilje sunca, u gorju će razvoj oblaka poslijepodne ponegdje donijeti pljuskove.



Dalmaciju očekuje pretežno sunčan i vrlo topao dan, a lokalno i vruć. Najviše dnevne temperature dosezat će i 31 °C. U poslijepodnevnim satima, uz umjeren razvoj naoblake, mjestimice su mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Na obali će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a more će biti malo valovito uz temperaturu između 20 i 23 °C.

Na krajnjem jugu zemlje prevladavat će sunčano vrijeme. Vjetar će uglavnom biti slab, ponegdje tek umjeren maestral. Nakon jutarnjih 18 do 22 °C, temperatura će poslijepodne dosezati između 28 i 31 °C.

Od sredine tjedna više oblaka i niže temperature

Vrijeme će se tijekom idućih dana postupno mijenjati. Već u utorak sa sjeverozapada će u unutrašnjost stizati oblaci praćeni kišom i grmljavinom, najprije u Međimurje i Hrvatsko zagorje. U srijedu i četvrtak nestabilnosti će se proširiti i na ostale krajeve kontinentalne Hrvatske.

Nakon razdoblja umjerenog jugozapadnog i jugoistočnog vjetra, tijekom noći na srijedu očekuje se promjena smjera vjetra na sjeveroistočni i sjeverozapadni. Uz to će temperatura zraka biti u padu.

Na Jadranu će utorak još proteći uz mnogo sunca. U srijedu će puhati umjereno jugo i južni vjetar, a prema kraju dana na sjevernom dijelu obale očekuje se jače naoblačenje, lokalno praćeno neverinima. U četvrtak će vrijeme biti promjenjivije, a mogućnost za nestabilnosti postojat će i u Dalmaciji, premda će biti manja nego na sjevernom Jadranu. Toga dana na sjevernom dijelu obale zapuhat će bura i donijeti osjetno osvježenje.

