Liječnik o stanju napadača na šefa krim-policije: Još je životno ugrožen

Muškarac koji je u nedjelju ujutro ubio Roberta Grileca, šefa kriminalističke policije u PU krapinsko-zagorskoj i dalje je životno ugrožen. Potvrdio je to za Večernji list Jurica Maraković, dežurni kirurg koji je sudjelovao u zbrinjavanju pacijenta nakon dolaska u KB Dubrava u dopodnevnim satima helikopterskom službom.

'Nakon obrade utvrđena je potreba za hitnim neurokirurškim i maksilofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Riječ je o po život opasnim ozljedama, teškim ozljedama. Pacijent je sada u jedinici intenzivnog liječenja i životno je ugrožen', opisao je Maraković.

Potvrdio je da su posrijedi ozljede glave, ali nije želio iznositi detalje.