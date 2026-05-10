Liječnik o stanju napadača na šefa krim-policije: Još je životno ugrožen

Ivor Kruljac

10.05.2026 u 19:26

Krapina: Očevid ubojstva Roberta Grileca Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL
Dežurni kirurg u KB Dubrava, Jurica Maraković, naveo je da je napadač imao dvije operacije, a iako nije iznio detalje, potvrdio je da ima prostrijelne rane glave

Muškarac koji je u nedjelju ujutro ubio Roberta Grileca, šefa kriminalističke policije u PU krapinsko-zagorskoj i dalje je životno ugrožen. Potvrdio je to za Večernji list Jurica Maraković, dežurni kirurg koji je sudjelovao u zbrinjavanju pacijenta nakon dolaska u KB Dubrava u dopodnevnim satima helikopterskom službom.

'Nakon obrade utvrđena je potreba za hitnim neurokirurškim i maksilofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Riječ je o po život opasnim ozljedama, teškim ozljedama. Pacijent je sada u jedinici intenzivnog liječenja i životno je ugrožen', opisao je Maraković.

Potvrdio je da su posrijedi ozljede glave, ali nije želio iznositi detalje.

Istražuje se motiv ubojstva

Podsjetimo, Hrvatsku je šokiralo ubojstvo Roberta Grileca u jednom kafiću u Zagorju u jutarnjim satima. Oglasio se i Sindikat policije Hrvatske (SPH) navodeći da je bio 'cijenjen policijski službenik, kolega i profesionalac'.

'Društvo koje se navikne na nasilje prema policajcima, navikava se na rušenje vlastite sigurnosti. (...) Policajci moraju biti zaštićeni. Njihovo dostojanstvo mora biti zaštićeno. Njihove obitelji moraju znati da država stoji iza njih ne samo kada ih ispraća, nego i dok rade, žive i nose teret službe", naveo je policijski sindikat u svome priopćenju.

Policija još istražuje motiv ubojstva, a svjedoci navode da su Grilec i napadač bili susjedi koji su živjeli svega nekoliko kuća jedan od drugoga. O grilecu nema puno javnih podataka, ali poznato je da je 2018. godine dobio odlikovanje za svoj policijski rad od tadašnje predsjednice, Kolinde Grabar-Kitarović.

