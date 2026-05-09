Dražen Keleminec s prosvjednicima upao na Trnjanske kresove: 'Oni danas slave Beograd'

Dražen Keleminec stigao na Trnjanske kresove
Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL
napeto u zagrebu
09.05.2026 u 18:01
Predsjednik A-HSP-a Dražen Keleminec u subotu je sa skupinom prosvjednika stigao na Savski nasip u Zagrebu, gdje se održavaju Trnjanski kresovi povodom Dana pobjede nad fašizmom i oslobođenja Zagreba 1945. godine.
Keleminecu i njegovim pristašama pridružila se i manja skupina koja se predstavila kao veterani 165. brigade iz Dubrave. Okupljeni su puštali Thompsonove pjesme i uzvikivali ‘Zovi, samo zovi’.
'Oni su se borili protiv hrvatske države. Imali smo Veliku Srbiju pod imenom Jugoslavija. Glavni grad nam je bio Beograd, i oni danas slave Beograd i slave da ruše hrvatsku državu", poručio je Keleminec, prenosi Index.
Tijekom poslijepodneva do skupine branitelja i prosvjednika došla je aktivistica iz Mreže antifašista, nakon čega ju je policija privela.
S druge strane policijskog kordona okupilo se nekoliko desetaka antifašista koji su uzvikivali ‘Smrt fašizmu, sloboda narodu!’.
Policija je između dviju skupina postavila sigurnosni koridor i zaštitne ograde kako bi spriječila incidente. Prema informacijama s terena, nije bilo fizičkih sukoba.
Trnjanski kresovi održavaju se uz pojačane mjere sigurnosti, a organizatori manifestacije su Mreža antifašistkinja Zagreba, Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista, uz pokroviteljstvo Grada Zagreba.