napeto u zagrebu

Dražen Keleminec s prosvjednicima upao na Trnjanske kresove: 'Oni danas slave Beograd'

I.J.

09.05.2026 u 18:01

  • +2

Dražen Keleminec stigao na Trnjanske kresove

Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL

Bionic
Reading

Predsjednik A-HSP-a Dražen Keleminec u subotu je sa skupinom prosvjednika stigao na Savski nasip u Zagrebu, gdje se održavaju Trnjanski kresovi povodom Dana pobjede nad fašizmom i oslobođenja Zagreba 1945. godine.

Keleminecu i njegovim pristašama pridružila se i manja skupina koja se predstavila kao veterani 165. brigade iz Dubrave. Okupljeni su puštali Thompsonove pjesme i uzvikivali ‘Zovi, samo zovi’.

'Oni su se borili protiv hrvatske države. Imali smo Veliku Srbiju pod imenom Jugoslavija. Glavni grad nam je bio Beograd, i oni danas slave Beograd i slave da ruše hrvatsku državu", poručio je Keleminec, prenosi Index.

vezane vijesti

Tijekom poslijepodneva do skupine branitelja i prosvjednika došla je aktivistica iz Mreže antifašista, nakon čega ju je policija privela.

Privedena aktivistica
  • Privedena aktivistica
  • Privedena aktivistica
  • Privedena aktivistica
  • Privedena aktivistica
  • Privedena aktivistica
    +6
Privedena aktivistica Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL

S druge strane policijskog kordona okupilo se nekoliko desetaka antifašista koji su uzvikivali ‘Smrt fašizmu, sloboda narodu!’.

Policija je između dviju skupina postavila sigurnosni koridor i zaštitne ograde kako bi spriječila incidente. Prema informacijama s terena, nije bilo fizičkih sukoba.

Protuprosvjed na Trnjanskim kresovima
  • Protuprosvjed na Trnjanskim kresovima
  • Protuprosvjed na Trnjanskim kresovima
  • Protuprosvjed na Trnjanskim kresovima
  • Protuprosvjed na Trnjanskim kresovima
  • Protuprosvjed na Trnjanskim kresovima
    +6
Protuprosvjed na Trnjanskim kresovima u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL

Trnjanski kresovi održavaju se uz pojačane mjere sigurnosti, a organizatori manifestacije su Mreža antifašistkinja Zagreba, Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista, uz pokroviteljstvo Grada Zagreba.

>>Ovdje pratimo uživo

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO
UŽIVO

FOTO Napeto na Trnjanskim kresovima: Keleminec stigao s prosvjednicima, policija privela dvije osobe, pojavio se Tomašević
slabije podrhtavanje

slabije podrhtavanje

Potres uznemirio građane: 'Čula se tutnjava, neugodan osjećaj'
okupljanje u zagrebu

okupljanje u zagrebu

'Dijete nije kraj, nego novi početak': Emotivna ispovijest mlade majke na 'Hodu za život', Thompson otpjevao 'Lijepa li si'

najpopularnije

Još vijesti