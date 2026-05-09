FOTO Danas se pale Trnjanski kresovi: Brojni policajci na nasipu, najavljeni prosvjedi

Na Savskom nasipu u Zagrebu od 14 sati održavaju se Trnjanski kresovi, manifestacija koja se posljednjih godina pretvorila u jednu od politički najkontroverznijih u glavnom gradu. Okupljanje se i ove godine održava uz pojačane mjere sigurnosti, a na terenu su brojne policijske snage, postavljene su zaštitne ograde te su dovedeni i policijski psi
Trnjanski kresovi tradicionalno se organiziraju kao obilježavanje oslobođenja Zagreba 1945. godine. Manifestacija je prvi put pokrenuta 1978., održavala se do 1989., a ponovno je obnovljena 2015. godine. Od tada redovito izaziva političke prijepore, osobito između lijevih i desnih političkih opcija.
Najavljeni i prosvjedi
Prošlogodišnje izdanje obilježili su i prosvjedi desnih političkih skupina i pojedinaca, među kojima je bio i Igor Peternel, jedan od najglasnijih kritičara manifestacije. Prosvjedi su najavljeni i ove godine. Kako javlja Večernji list na Savskom nasipu zasad je mirno i nema najavljenih okupljanja navijačkih skupina o kojima se posljednjih dana govorilo na društvenim mrežama. Na prostoru Trnjanskih kresova prisutne su brojne novinarske ekipe i policija, no za sada nema incidenata ni većih okupljanja prosvjednika
Dodatne političke tenzije izazvalo je otvoreno pismo predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave, koji je od zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića zatražio da Grad Zagreb povuče pokroviteljstvo nad Trnjanskim kresovima i otkaže manifestaciju.
Penava, koji je ujedno predsjednik Vladinog povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, optužio je Možemo! i gradsku vlast da podržavanjem kresova šalju 'tragičnu političku poruku'.
Penava: 'To nije bilo oslobođenje'
‘Za vas je 8. svibnja dan oslobođenja, dok su za tisuće obitelji u Zagrebu i Hrvatskoj taj dan i oni koji su uslijedili početak patnje, otimanja imovine, sustavnih likvidacija, nestanaka i grobova bez imena’, napisao je Penava.
U pismu je ustvrdio i da Zagreb 1945. nije bio ‘oslobođen grad’, nego ‘ispražnjen grad’.
‘U njega su 8. svibnja umarširale komunističke postrojbe, ali ne da bi ga oslobodile jer u gradu nije bilo nacista ni fašista, već da bi u njemu uspostavile novu vlast’, naveo je predsjednik DP-a.
Tomašević: ‘Uvijek ću obilježavati Dan oslobođenja Zagreba’
Gradonačelnik Tomislav Tomašević odbacio je Penavine kritike i poručio da će i dalje obilježavati Dan oslobođenja Zagreba.
‘Ja ću uvijek obilježavati Dan oslobođenja Zagreba. To sam radio u prošlom mandatu. Izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba. To ću raditi i u ovom mandatu’, izjavio je Tomašević uoči svečane akademije koju organiziraju Savez antifašističkih boraca i antifašista RH i Grad Zagreb.
Podsjetio je i da su predstavnici Vlade, u kojoj sudjeluje i Domovinski pokret, redovito prisutni na obilježavanjima antifašističkih datuma.
‘Predstavnici Vlade, u kojoj je i on (Ivan Penava), bili su nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici Vlade su i na Danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?’, upitao je zagrebački gradonačelnik.
Podsjetio je da je 8. svibnja srušen režim tzv. NDH te da je to režim koji je godinama sustavno ubijao ljude u koncentracijskim logorima zbog drugačije vjere, nacionalnosti ili političkih stavova.