FOTO Danas se pale Trnjanski kresovi: Brojni policajci na nasipu, najavljeni prosvjedi

Na Savskom nasipu u Zagrebu od 14 sati održavaju se Trnjanski kresovi, manifestacija koja se posljednjih godina pretvorila u jednu od politički najkontroverznijih u glavnom gradu. Okupljanje se i ove godine održava uz pojačane mjere sigurnosti, a na terenu su brojne policijske snage, postavljene su zaštitne ograde te su dovedeni i policijski psi

Trnjanski kresovi tradicionalno se organiziraju kao obilježavanje oslobođenja Zagreba 1945. godine. Manifestacija je prvi put pokrenuta 1978., održavala se do 1989., a ponovno je obnovljena 2015. godine. Od tada redovito izaziva političke prijepore, osobito između lijevih i desnih političkih opcija. Najavljeni i prosvjedi Prošlogodišnje izdanje obilježili su i prosvjedi desnih političkih skupina i pojedinaca, među kojima je bio i Igor Peternel, jedan od najglasnijih kritičara manifestacije. Prosvjedi su najavljeni i ove godine. Kako javlja Večernji list na Savskom nasipu zasad je mirno i nema najavljenih okupljanja navijačkih skupina o kojima se posljednjih dana govorilo na društvenim mrežama. Na prostoru Trnjanskih kresova prisutne su brojne novinarske ekipe i policija, no za sada nema incidenata ni većih okupljanja prosvjednika

Dodatne političke tenzije izazvalo je otvoreno pismo predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave, koji je od zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića zatražio da Grad Zagreb povuče pokroviteljstvo nad Trnjanskim kresovima i otkaže manifestaciju. Penava, koji je ujedno predsjednik Vladinog povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, optužio je Možemo! i gradsku vlast da podržavanjem kresova šalju 'tragičnu političku poruku'. Penava: 'To nije bilo oslobođenje' ‘Za vas je 8. svibnja dan oslobođenja, dok su za tisuće obitelji u Zagrebu i Hrvatskoj taj dan i oni koji su uslijedili početak patnje, otimanja imovine, sustavnih likvidacija, nestanaka i grobova bez imena’, napisao je Penava.

Trnjanski kresovi na Savskom nasipu u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Puhovski