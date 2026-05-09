Pogledajte privođenje na Trnjanskim kresovima: Policija odmah reagirala

Privedena aktivistica
Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Privedena aktivistica
Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Tportal
Preuzmi tportal aplikaciju
DOŠLA AKTIVISTICA
09.05.2026 u 17:48
Na Savskom nasipu u Zagrebu u subotu se održavaju Trnjanski kresovi, manifestacija kojom se obilježava Dan pobjede nad fašizmom i oslobođenje Zagreba 1945. godine, a događaj prati pojačano osiguranje i manje napetosti između prosvjednika i antifašista.
Do skupine branitelja i prosvjednika tijekom poslijepodneva došla je aktivistica iz Mreže antifašista, nakon čega ju je policija privela.
Nešto prije 16 sati na nasip su stigli Dražen Keleminec i nekoliko prosvjednika, a pridružila im se i manja skupina koja se predstavila kao veterani 165. brigade iz Dubrave. Puštale su se Thompsonove pjesme i uzvikivalo ‘Zovi, samo zovi’.
S druge strane policijskog kordona okupilo se tridesetak antifašista koji su uzvikivali ‘Smrt fašizmu, sloboda narodu!’.
Policija je između dviju skupina postavila sigurnosni koridor i zaštitne ograde, a prema informacijama s terena nije bilo fizičkih sukoba ni incidenata.