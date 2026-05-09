DOŠLA AKTIVISTICA

Pogledajte privođenje na Trnjanskim kresovima: Policija odmah reagirala

I.J.

09.05.2026 u 17:48

Privedena aktivistica

Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Na Savskom nasipu u Zagrebu u subotu se održavaju Trnjanski kresovi, manifestacija kojom se obilježava Dan pobjede nad fašizmom i oslobođenje Zagreba 1945. godine, a događaj prati pojačano osiguranje i manje napetosti između prosvjednika i antifašista.

Do skupine branitelja i prosvjednika tijekom poslijepodneva došla je aktivistica iz Mreže antifašista, nakon čega ju je policija privela.

Nešto prije 16 sati na nasip su stigli Dražen Keleminec i nekoliko prosvjednika, a pridružila im se i manja skupina koja se predstavila kao veterani 165. brigade iz Dubrave. Puštale su se Thompsonove pjesme i uzvikivalo ‘Zovi, samo zovi’.

Dražen Keleminec stigao na na Trnjanske kresove
Dražen Keleminec stigao na na Trnjanske kresove Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL

S druge strane policijskog kordona okupilo se tridesetak antifašista koji su uzvikivali ‘Smrt fašizmu, sloboda narodu!’.

Pripreme za Trnjanske kresove
Trnjanski kresovi Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL

Policija je između dviju skupina postavila sigurnosni koridor i zaštitne ograde, a prema informacijama s terena nije bilo fizičkih sukoba ni incidenata.

