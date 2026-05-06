Floraart polovicom svibnja na Bundeku

U parku Bundek od 14. do 17. svibnja bit će postavljeno 18 cvjetnih instalacija na otvorenom te 16 cvjetnih kreacija u Maloj kupoli. Instalacije će biti raspoređene duž parka B undek i dostupne za razgled šetnjom, a ulaz na izložbu slobodan je za sve posjetitelje.

“Floraart nije samo izložba estetskih dosega vrtlarstva već platforma za učenje o floristici i urbanoj sadnji”, rekao je Korlaet na konferenciji za medije.

“Izlagači iz Hrvatske i šest europskih zemalja — Italije, Slovenije, Nizozemske, Danske, Češke i Poljske — predstavit će cvjetne instalacije nadahnute temom ovogodišnje izložbe „Voda – izvor života“, koja je važan resurs u kontekstu klimatskih promjena”, rekla je Cvitanović.

Uz izložbeni dio, posjetitelji će moći sudjelovati i u više od 15 edukativnih i praktičnih radionica o njezi i uzgoju bilja, kao i u više od 10 stručnih predavanja o novim trendovima u uzgoju biljaka i održavanju urbanog zelenila. Tradicionalno, Floraart uključuje i stručna natjecanja — Hrvatski kup florista te natjecanje učenika srednjih škola, čiji će radovi biti izloženi u izložbenoj kupoli.

Tijekom četiri dana na vodenom pontonu u poslijepodnevnim i večernjim satima održat će se ukupno 13 koncerata zabavne glazbe. Posjetitelje očekuje i prigodna prodaja biljnog i popratnog asortimana, u kojoj sudjeluje više od 40 proizvođača, a za najmlađe je pripremljen bogat program, dječje predstave u izvedbi triju kazališnih skupina te besplatne radionice u Floragradu.

60 cvjetnih priča Zagreba

Jubilarno izdanje Floraarta ujedno je i prilika za osvrt na 60 godina tradicije, pa se dio programa ove godine seli i u središte grada, ondje gdje je izložba i započela. Tijekom svibnja na Cvjetnom trgu i kod fontane Manduševac postavljene su simbolične cvjetne instalacije, dok će u parku Zrinjevac biti otvorena izložba — vremeplov, koja donosi pregled razvoja izložbe od njezinih početaka na Gornjem gradu 1966. godine te njezine povezanosti s razvojem gradskog vrtlarstva i urbane hortikulture.

„Floraart je već niz godina događaj koji privlači pažnju posjetitelja. Od prvog izdanja kada je tadašnji Sajam cvijeća okupio 130.000 posjetitelja, do danas, kroz 60 godina održavanja izložba je izrasla u prepoznatljiv simbol proljeća u Zagrebu“, istaknula je Cvitanović.

Povodom jubileja, podružnica Zrinjevac izdala je i monografiju 60 cvjetnih priča Zagreba, koja će biti predstavljena na ovogodišnjem Floraartu. Također, zemlja partner ovogodišnjeg Floraarta je Italija, pa će se u sklopu izložbe održati susret hrvatskih i talijanskih gospodarstvenika.