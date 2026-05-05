UŽAS

Mladić na zagrebačkoj Peščenici pokušao ubiti člana obitelji, uhićen je

I.H./Hina

05.05.2026 u 12:33

Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Zagrebačka policija prijavila je za pokušaj teškog ubojstva 21-godišnjaka koji je u ponedjeljak oko 6,20 sati, u obiteljskoj kući na Peščenici, nakon svađe i fizičkog sukoba oštrim predmetom više puta izudarao 43-godišnjeg člana obitelji po glavi, vratu i rukama

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), teško ozlijeđenom 43-godišnjaku pružena je liječnička pomoć u Kliničkoj bolnici Dubrava, dok je 21-godišnjak uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava za teško ubojstvo u pokušaju dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu, kažu u policiji.

