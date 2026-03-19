Dramatično upozorenje Kaje Kallas europskim čelnicima: 'Rat je kao ljubavna veza'

M. Šu.

19.03.2026 u 20:45

Kaja Kallas Izvor: Profimedia / Autor: JOHN THYS / AFP / Profimedia
Šefica diplomacije Europske unije upozorila je čelnike na samitu u četvrtak da bi se Unija lako mogla uvući u opasan sukob na Bliskom istoku iz kojeg bi se teško izvukla

Visoka predstavnica Kaja Kallas u govoru na sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu upozorila je na opasnost priključivanja otvorenom ratu protiv Irana koji predvode Sjedinjene Države i Izrael, navodi Politico.

Započeti rat je kao ljubavna veza – lako je ući u njega, a teško izaći’, rekla je, prema navodima dvaju diplomata upoznatih s razgovorima iza zatvorenih vrata.

Istodobno je Kallas naglasila važnost zaštite interesa EU-a u regiji, ali je istaknula da postoji malo spremnosti za proširenje mandata pomorske misije Aspides, koja trenutačno djeluje u Crvenom moru.

vezane vijesti

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je saveznike, uključujući europske zemlje poput Francuske, Njemačke i Ujedinjene Kraljevine, da pomognu u pratnji civilnih brodova kroz Hormuški tjesnac.

Cijene nafte i plina posljednjih su dana snažno porasle nakon što je Teheran zatvorio taj strateški plovni put, ostavljajući tankere koji prevoze naftu i plin iz zemalja izvoznica poput Saudijske Arabije i Katara blokiranima.

‘Pitam se što bi se dogodilo kada bismo ‘dovršili’ ono što je ostalo od iranske terorističke države i prepustili zemljama koje ga koriste – mi ga ne koristimo – odgovornost za takozvani tjesnac? To bi pokrenulo neke od naših neodgovornih ‘saveznika’, i to brzo!!!’, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social u srijedu.

Ured Kaje Kallas nije odmah odgovorio na upit za komentar.

vezane vijesti

neslana šala

Trumpova izjava digla prašinu: 'Tko bolje zna za iznenađenje od Japana?'
fcas pred zidom

Zadnja šansa za europski superavion: Merz i Macron u završnici upregnuli sve snage
ništa ni od sankcija rusiji

Fico potvrdio: Zajam za Ukrajinu ostaje blokiran!

