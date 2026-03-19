Dramatično upozorenje Kaje Kallas europskim čelnicima: 'Rat je kao ljubavna veza'

Šefica diplomacije Europske unije upozorila je čelnike na samitu u četvrtak da bi se Unija lako mogla uvući u opasan sukob na Bliskom istoku iz kojeg bi se teško izvukla
Visoka predstavnica Kaja Kallas u govoru na sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu upozorila je na opasnost priključivanja otvorenom ratu protiv Irana koji predvode Sjedinjene Države i Izrael, navodi Politico.
‘Započeti rat je kao ljubavna veza – lako je ući u njega, a teško izaći’, rekla je, prema navodima dvaju diplomata upoznatih s razgovorima iza zatvorenih vrata.
Istodobno je Kallas naglasila važnost zaštite interesa EU-a u regiji, ali je istaknula da postoji malo spremnosti za proširenje mandata pomorske misije Aspides, koja trenutačno djeluje u Crvenom moru.
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je saveznike, uključujući europske zemlje poput Francuske, Njemačke i Ujedinjene Kraljevine, da pomognu u pratnji civilnih brodova kroz Hormuški tjesnac.
Cijene nafte i plina posljednjih su dana snažno porasle nakon što je Teheran zatvorio taj strateški plovni put, ostavljajući tankere koji prevoze naftu i plin iz zemalja izvoznica poput Saudijske Arabije i Katara blokiranima.
‘Pitam se što bi se dogodilo kada bismo ‘dovršili’ ono što je ostalo od iranske terorističke države i prepustili zemljama koje ga koriste – mi ga ne koristimo – odgovornost za takozvani tjesnac? To bi pokrenulo neke od naših neodgovornih ‘saveznika’, i to brzo!!!’, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social u srijedu.
Ured Kaje Kallas nije odmah odgovorio na upit za komentar.