Dramatično upozorenje Kaje Kallas europskim čelnicima: 'Rat je kao ljubavna veza'

Visoka predstavnica Kaja Kallas u govoru na sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu upozorila je na opasnost priključivanja otvorenom ratu protiv Irana koji predvode Sjedinjene Države i Izrael, navodi Politico.

‘Započeti rat je kao ljubavna veza – lako je ući u njega, a teško izaći’, rekla je, prema navodima dvaju diplomata upoznatih s razgovorima iza zatvorenih vrata.

Istodobno je Kallas naglasila važnost zaštite interesa EU-a u regiji, ali je istaknula da postoji malo spremnosti za proširenje mandata pomorske misije Aspides, koja trenutačno djeluje u Crvenom moru.