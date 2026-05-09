Deseci radnika s kruzera, uključujući i Disneyjeve, povezani s dječjom pornografijom

Službenici američke Carine i granične zaštite ukrcali su se na osam kruzera između 23. i 27. travnja te su intervjuirali 28 radnika u sklopu tekuće istrage, priopćili su savezni dužnosnici. Tijekom razgovora, službenici su potvrdili da je 27 od 28 osoba ili primilo, poslalo, posjedovalo ili prenosilo dječju pornografiju , stoji u priopćenju.

Disney Cruise Line, koji je među ostalima, bio uvučen u skandal očitovao se te kazao da ti ljudi više nisu zaposlenici, prenosi Los Angeles Times.

‘Imamo politiku nulte tolerancije prema ovakvom ponašanju i u potpunosti smo surađivali s policijom', navodi se u izjavi. ‘Iako većina tih osoba nije bila iz naše kompanije, oni koji jesu više nisu zaposleni kod nas’, kazali su.