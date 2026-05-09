Deseci radnika s kruzera, uključujući i Disneyjeve, povezani s dječjom pornografijom

Deseci radnika s više kruzera koji su pristali u San Diegu, uključujući jedan iz Disney Cruise Linea, zatečeni su kako posjeduju dječju pornografiju ili su povezani s njenom distribucijom, piše Los Angeles Times, pozivajući se na navode vlasti. O tom su se i očitovali
Službenici američke Carine i granične zaštite ukrcali su se na osam kruzera između 23. i 27. travnja te su intervjuirali 28 radnika u sklopu tekuće istrage, priopćili su savezni dužnosnici. Tijekom razgovora, službenici su potvrdili da je 27 od 28 osoba ili primilo, poslalo, posjedovalo ili prenosilo dječju pornografiju, stoji u priopćenju.
Disney Cruise Line, koji je među ostalima, bio uvučen u skandal očitovao se te kazao da ti ljudi više nisu zaposlenici, prenosi Los Angeles Times.
‘Imamo politiku nulte tolerancije prema ovakvom ponašanju i u potpunosti smo surađivali s policijom', navodi se u izjavi. ‘Iako većina tih osoba nije bila iz naše kompanije, oni koji jesu više nisu zaposleni kod nas’, kazali su.
Osumnjičeni nisu imenovani, no kako piše Los Angeles Times, 26 članova posade je s Filipina, jedan je iz Portugala a jedan iz Indonezije. Poništene su im vize te su vraćeni u matične zemlje, izvijestila je američka carina.