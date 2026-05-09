Slavlje na ulicama Budimpešte: Mađarska sada službeno ima novog premijera

Vođa desnog centra Peter Magyar položio je u subotu prisegu za mađarskog premijera, a na dužnost je došao na temelju predizbornih obećanja o promjenama nakon godina ekonomske stagnacije i zategnutih odnosa Mađarske pod vodstvom svog prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima.

Peter Magyar postao je novi mađarski premijer, nakon glasovanja u parlamentu izabranom 12. travnja u kojem je uvjerljivo pobijedio Orbana. Proeuropski političar koji se pojavio na mađarskoj političkoj sceni prije samo dvije godine, izabran je sa 140 glasova za, 54 protiv i jednim suzdržanim glasom u parlamentu u kojem njegova stranka Tisza drži 141 od 199 zastupničkih mandata.

Izbor premijera održan je u Orbanovoj odsutnosti jer je dao ostavku na svoje zastupničko mjesto. Nakon euforije izborne pobjede, u kojoj su Mađari plesali i pjevali na ulicama Budimpešte, očekivanja su velika za čovjeka koji je obećao "promjenu režima" kako bi se okončala korupcija i napadi na slobode koji su obilježili Orbanovu 16-godišnju vladavinu.

Vani su se na suncu okupili deseci tisuća ljudi da bi prisustvovali svečanosti inauguracije, koja se prenosila na velikim ekranima postavljenima oko zgrade parlamenta, čija golema neogotička silueta dominira Dunavom. Ekonomski izazovi pred njim "Nikada prije nisam doživjela ovakvu radost, ovakvu druželjubivu atmosferu. Vidite da je većina ljudi ovo željela", rekla je AFP-u o promjeni vlasti Anna Horvath, 66-godišnja umirovljenica, dodavši kako se nada kraju korupcije, povratku sloboda i očekuje da će njezina zemlja ponovno zauzeti svoje mjesto unutar Europske unije. "Mislim da su ljudi konačno odahnuli", rekla je Reka, 31-godišnja zaposlenica call-centra, koja se nada da će se zemlja sada kretati "u pravom smjeru". Mađarska se također suočava s brojnim ekonomskim izazovima, počevši od gospodarstva koje stagnira i pogoršanja javnih usluga, što zahtijeva strukturne reforme koje će potrajati. Magyar, svjestan da razdoblje medenog mjeseca možda neće potrajati, željan je usvojiti reforme kako bi se vratila europska sredstva zamrznuta zbog kršenja vladavine prava. To je posebno važno jer se Mađarska suočava s rokom u kolovozu, kada bi mogla izgubiti 10 milijardi eura iz plana oporavka nakon covida. Prošli tjedan Peter Magyar otputovao je u Bruxelles, gdje je održao neformalne sastanke s čelnicima EU-a nadajući se da će osigurati isplatu tih sredstava do kraja svibnja, na što računa kako bi ispunio svoja predizborna obećanja.

