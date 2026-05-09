Dodik se sastao s Putinom u Moskvi: 'Očekujem rigorozan stav Rusije o BiH'

Čelnik SNSD-a Milorad Dodik zatražio je od ruskog predsjednika Vladimira Putina da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a ospori odluke visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta, kojega vlasti Republike Srpske ne priznaju i smatraju nelegalnim.

Dodik je to rekao nakon sastanka izaslanstva Republike Srpske s Putinom u Moskvi, gdje su srpski dužnosnici iz BiH bili među malobrojnim stranim izaslanstvima koja su nazočila vojnoj Paradi pobjede na Crvenom trgu, središnjoj ruskoj svečanosti kojom se 9. svibnja obilježava pobjeda nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Dodik je izjavio da očekuje kako će Rusija na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a zauzeti, kako je rekao, “definitivan i rigorozan stav” o stanju u BiH i Republici Srpskoj.

“Sastanak je potvrdio da Ruska Federacija u kontinuitetu, bez oklijevanja, u Vijeću sigurnosti iznosi svoje stavove vezane za situaciju u Republici Srpskoj i BiH”, rekao je Dodik u izjavi za medije iz Republike Srpske. Rasprava o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti UN-a najavljena je za utorak. Srpski dužnosnici iz BiH ranije su izvješće koje je Schmidtov ured uputio Ujedinjenim narodima nazvali “pamfletom” bliskim bošnjačkim stajalištima. Srpski dužnosnici traže razrješenje njemačkog diplomata na čelu međunarodne uprave u BiH. Mediji u BiH proteklih su dana špekulirali i o mogućoj smjeni Christiana Schmidta.

Vojna parada u Moskvi







