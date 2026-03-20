Čistka u Venezueli: Delcy Rodriguez smjenjuje vojne zapovjednike

Bi. S. / Hina

20.03.2026 u 21:50

Delcy Rodriguez
Delcy Rodriguez Izvor: EPA / Autor: MIGUEL GUTIERREZ
Privremena čelnica Venezuele Delcy Rodriguez smijenila je visoke vojne zapovjednike svoje zemlje dan nakon što je imenovala novog ministra obrane

Rodríguez je rekla u četvrtak da će nova imenovanja jamčiti venezuelski 'suverenitet, mir, stabilnost i teritorijalni integritet'.

Promjena u obrambenom timu Caracasa uslijedila je nakon Trumpove operacije u Venezueli i uhićenja predsjednika Nicolasa Madura početkom siječnja.

Od tada se Rodriguez distancirala od vladavine svog prethodnika i blisko surađivala s Washingtonom, a dvije zemlje obnovile su diplomatske odnose početkom ožujka.

Vojna imenovanja uključuju nove zapovjednike mornarice, zračnih snaga i kopnene vojske.

Rodriguez je u srijedu obavila rekonstrukciju svoje privremene vlade, koja je uključivala smjenu Madurovog saveznika Vladimira Padrina Lopeza s mjesta ministra obrane.

modžtaba u fokusu

tportal doznaje

ima i video

