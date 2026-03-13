Represivni aparat u Venezueli i dalje aktivan nakon svrgavanja Madura

Venezuelska vlada dugo niječe optužbe za kršenje ljudskih prava i postojanje političkih zatvorenika, tvrdeći da su zatvorenici počinili obične zločine. Venezuelsko ministarstvo komunikacija nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar.

Misija je u izvješću Vijeću UN-a za ljudska prava rekla da 'institucionalne strukture koje olakšavaju kršenje ljudskih prava nisu ukinute', dodajući da je od Madurovog svrgavanja došlo do 87 politički motiviranih pritvaranja.

U izvješću se navodi da visoki vladini i vojni dužnosnici prethodno identificirani kao odgovorni za zločine protiv čovječnosti i dalje imaju značajnu moć. Washington dugo kritizira demokratski ugled Venezuele, optužujući njezinu socijalističku vladu za izbornu prijevaru i političku represiju.

SAD je objavio da će 'preuzeti kontrolu' nad Venezuelom, ali nije inzistirao na novim izborima, ističući dobre odnose s Madurovom potpredsjednicom Delcy Rodriguez koja je preuzela dužnost privremene predsjednice i podržala promjene propisa o nafti i rudarstvu s ciljem poticanja ulaganja. Rodriguezina vlada također je donijela zakon o amnestiji kao dio sporazuma o oslobađanju tisuća zatvorenika.

Njezina administracija krajem veljače izjavila je da je gotovo 2200 ljudi pušteno na slobodu prema novom zakonu, ali lokalne nevladine organizacije kritizirale su nedostatak transparentnosti i procijenile da je broj oslobođenih zatvorenika mnogo manji.

Alfredo Romero, direktor nevladine organizacije za pravna pitanja Foro Penal, rekao je na konferenciji za novinare u četvrtak da 'još uvijek postoji represivni sustav, pravosudni sustav koji se koristi za progon', prenosi Reuters.