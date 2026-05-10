Policija tvrdi: Spriječili smo još veći sukob Boysa i Torcide

Privedeni su i zbog posjedovanja različitih zabranjenih predmeta, alkohola te narušavanja javnog reda i mira, izvijestili su u nedjelju popodne iz Policijske uprave zagrebačke.

Nedugo nakon početka utakmice na sjevernoj tribini zapalio se veći transparent, požar su ugasili vatrogasci, a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje. Iz PUZ-a kažu i da je nakon završetka utakmice, prilikom pratnje navijača prema NP Lučko, u Heinzelovoj ulici spriječen mogući sukob navijača domaćeg i gostujućeg kluba .

Policija je pronašla ukupno 215 komada pirotehničkih sredstava, od čega je tijekom protueksplozijskog pregleda, prije početka utakmice, na stadionu Maksimir pronađeno 88 komada pirotehničkih sredstava.

Spriječen sukob

Policajci su pravovremeno uočili grupu osoba koja je imala namjeru izazvati sukob s kolonom gostujućih navijača te su reagirali na vrijeme i spriječili sukob navijača, upotrijebivši sredstva prisile prema nekoliko osoba. Pod policijskom pratnjom 89 osobnih vozila, 52 kombija i jedan autobus s gostujućim navijačima sigurno su dopraćeni i ispraćeni s područja Policijske uprave zagrebačke, stoji u priopćenju.

Iz PUZ-a dodaju i da je osiguranje utakmice, u kojem su sudjelovali svi rodovi policije, proteklo bez značajnijih sigurnosnih izgreda i sukoba navijača što u policiji objašnjavaju sportskim ponašanjem većine posjetitelja te kvalitetnom koordinacijom i angažmanom svih službi odgovornih za sigurnost tijekom ovog sportskog događaja.