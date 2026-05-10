UTAKMICA NA MAKSIMIRU

Policija tvrdi: Spriječili smo još veći sukob Boysa i Torcide

I.K./Hina

10.05.2026 u 15:31

Zapaljen transparent BBB-a Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Prije, za vrijeme i nakon utakmice Dinamo-Hajduk, koja se održala u subotu na Maksimiru, ukupno je privedeno 60 navijača - 37 domaćih i 23 gostujuća, najviše zbog posjedovanja pirotehničkih sredstava.

Privedeni su i zbog posjedovanja različitih zabranjenih predmeta, alkohola te narušavanja javnog reda i mira, izvijestili su u nedjelju popodne iz Policijske uprave zagrebačke.

Policija je pronašla ukupno 215 komada pirotehničkih sredstava, od čega je tijekom protueksplozijskog pregleda, prije početka utakmice, na stadionu Maksimir pronađeno 88 komada pirotehničkih sredstava.

Nedugo nakon početka utakmice na sjevernoj tribini zapalio se veći transparent, požar su ugasili vatrogasci, a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje. Iz PUZ-a kažu i da je nakon završetka utakmice, prilikom pratnje navijača prema NP Lučko, u Heinzelovoj ulici spriječen mogući sukob navijača domaćeg i gostujućeg kluba.

Spriječen sukob

Policajci su pravovremeno uočili grupu osoba koja je imala namjeru izazvati sukob s kolonom gostujućih navijača te su reagirali na vrijeme i spriječili sukob navijača, upotrijebivši sredstva prisile prema nekoliko osoba. Pod policijskom pratnjom 89 osobnih vozila, 52 kombija i jedan autobus s gostujućim navijačima sigurno su dopraćeni i ispraćeni s područja Policijske uprave zagrebačke, stoji u priopćenju.

Iz PUZ-a dodaju i da je osiguranje utakmice, u kojem su sudjelovali svi rodovi policije, proteklo bez značajnijih sigurnosnih izgreda i sukoba navijača što u policiji objašnjavaju sportskim ponašanjem većine posjetitelja te kvalitetnom koordinacijom i angažmanom svih službi odgovornih za sigurnost tijekom ovog sportskog događaja.

