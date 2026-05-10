NA BOLNIČKOM LIJEČENJU

Procurio plin u kući u Istri, dvije osobe ozlijeđene

I.K./Hina

10.05.2026 u 15:38

Hitna pomoć - Ilustracija
Hitna pomoć - Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Bionic
Reading

Dvije su osobe ozlijeđene tijekom curenja plina iz plinske boce u kući na području Marčane, u noći s petka na subotu, izvijestili su u nedjelju iz istarske policije.

Ozlijeđenom 71-godišnjaku i 72-godišnjakinji pružena je pomoć u pulskoj bolnici gdje su zadržani na liječenju.

vezane vijesti

Policajci su obavili očevid te su utvrdili da je plin curio iz plinske boce povezane na hladnjak zbog tehničke neispravnosti i nestručnog korištenja plinsko- električnog hladnjaka.

Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja, a istraga je u tijeku.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sastanak na vrhu

sastanak na vrhu

Iranski vrhovni vođa izdao nove direktive za nastavak rata
policija na terenu

policija na terenu

FOTO U Krapini ubijen šef krim-policije, stižu novi detalji; Božinović: Ovo je napad na sigurnost društva
slijede krim-istraživanja

slijede krim-istraživanja

Karlovačka policija u jednom danu pronašla čak četiri mrtva tijela u dvjema rijekama

najpopularnije

Još vijesti