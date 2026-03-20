Bombe koje uništavaju podzemne baze: Evo kako funkcioniraju američki razbijači bunkera

Takve mete iznimno je teško uništiti, zbog čega Sjedinjene Države koriste specijalizirano oružje za probijanje bunkera , poput bombe GBU-72 Advanced Penetrator , koja je korištena i ovog tjedna.

Zahvaljujući specifičnoj geografiji i desetljećima priprema, Iran je velik dio svojih zaliha sakrio duboko pod zemljom ili u unutrašnjosti planinskih masiva, piše BBC .

Budući da Iran praktički nema klasičnu zračnu i pomorsku moć, upravo su raketni i bespilotni sustavi njegova glavna uzdanica – i zato ih pokušavaju zaštititi po svaku cijenu.

Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je kako je iranska proizvodnja balističkih projektila ‘funkcionalno uništena’, uključujući tvornice, proizvodne linije i prateću infrastrukturu diljem zemlje.

Projektili još uvijek prijetnja

No, iako su proizvodni kapaciteti teško pogođeni, postojeće zalihe očito su i dalje operativne.

To znači da se SAD i Izrael sada sve više fokusiraju na uništavanje mobilnih lansera, koristeći obavještajne podatke i napredne sustave za navođenje kako bi locirali i uništili lansirne platforme.

Slična taktika korištena je još tijekom Zaljevskog rata kada su američki borbeni zrakoplovi lovili iračke rakete Scud koje su prijetile Izraelu. Operacije su tada bile poznate kao ‘Lov na Scudove’, a isti pristup sada se ponovno primjenjuje – ovaj put protiv Irana.

Kako funkcioniraju razbijači bunkera?

Bomba GBU-72 posebno je dizajnirana za uništavanje ciljeva duboko pod zemljom. Može se lansirati s borbenih zrakoplova poput F-15E, ali i s velikih strateških bombardera.

Teška više od dvije tone, bomba nakon ispuštanja ubrzava prema tlu, a satelitsko navođenje omogućuje joj precizno pogađanje unaprijed zadanih koordinata.

Zahvaljujući ojačanom čeličnom kućištu, može probiti površinu zemlje bez raspadanja, dok golema kinetička energija omogućuje prodor duboko u podzemlje. Eksploziv se aktivira s odgodom, tek nakon što bomba dosegne cilj, čime se postiže maksimalan učinak uništenja.