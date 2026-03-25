Bijela kuća: Trump je spreman otvoriti vrata pakla u Iranu

SAD se nalazi nadomak ostvarenja ključnih ciljeva vojne operacije protiv Irana, poručuju iz Bijele kuće. Administracija predsjednika Donald Trump tvrdi da se vojna kampanja odvija brže od očekivanog, uz ozbiljne udarce na iranske vojne kapacitete
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt istaknula je kako operacija pod nazivom ‘Epski bijes’ ulazi u završnu fazu, naglašavajući da su američke snage ‘vrlo blizu’ ispunjenja glavnih ciljeva.
Prema riječima Leavitt, američko Ministarstvo obrane od početka je procjenjivalo da će operacija trajati između četiri i šest tjedana. Međutim, nakon 25 dana borbenih djelovanja, rezultati su, tvrdi, iznad očekivanja.
‘Vrlo smo blizu ostvarenja glavnih ciljeva, a misija se nastavlja bez prekida’, poručila je.
Dodala je kako američka vojska svakodnevno bilježi značajne uspjehe te da je iranski režim ‘ozbiljno oslabljen’, uz znatno smanjenu sposobnost prijetnje SAD-u i njegovim saveznicima.
Teški udarci iranskoj vojsci
Iz Bijele kuće tvrde da je tijekom operacije pogođeno više od 9.000 ciljeva. Istodobno, iranski napadi balističkim projektilima i dronovima smanjeni su za oko 90 posto.
‘Sustavno razaramo njihove ofenzivne i obrambene kapacitete’, rekla je Leavitt, dodajući da su mete uključivale i podzemna skladišta oružja te ključne elemente vojne infrastrukture.
Posebno je naglasila razmjere štete nanesene iranskoj mornarici. Uništeno je više od 140 plovila, uključujući gotovo 50 brodova za polaganje mina, što opisuje kao najveći takav gubitak jedne flote u tako kratkom vremenu još od Drugog svjetskog rata.
Leavitt je ustvrdila i da su iranske ambicije razvoja nuklearnog oružja dodatno narušene, čak i više nego tijekom ranije operacije ‘Ponoćni čekić’ u lipnju 2025. godine.
Prema njezinim riječima, kontinuirani napadi imaju za cilj dugoročno onemogućiti Teheranu razvoj strateških vojnih kapaciteta.
‘Trump ne blefira’
Govoreći o mogućem završetku sukoba, iz Bijele kuće poručuju da Washington i dalje preferira mirno rješenje, ali uz jasna upozorenja Teheranu.
‘Ako Iran ne prihvati da je poražen, predsjednik će osigurati da bude pogođen jače nego ikada prije’, rekla je Leavitt.
Naglasila je i da Donald Trump ‘nije sklon blefiranju’ te da je spreman dodatno eskalirati sukob ako to bude potrebno.
‘Spreman je otvoriti vrata pakla u Iranu’, upozorila je, dodajući da bi svako daljnje nasilje bilo posljedica pogrešnih procjena iranskog vodstva.