Bijela kuća: Trump je spreman otvoriti vrata pakla u Iranu

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt istaknula je kako operacija pod nazivom ‘Epski bijes’ ulazi u završnu fazu, naglašavajući da su američke snage ‘vrlo blizu’ ispunjenja glavnih ciljeva.

Prema riječima Leavitt, američko Ministarstvo obrane od početka je procjenjivalo da će operacija trajati između četiri i šest tjedana. Međutim, nakon 25 dana borbenih djelovanja, rezultati su, tvrdi, iznad očekivanja.

‘Vrlo smo blizu ostvarenja glavnih ciljeva, a misija se nastavlja bez prekida’, poručila je.

Dodala je kako američka vojska svakodnevno bilježi značajne uspjehe te da je iranski režim ‘ozbiljno oslabljen’, uz znatno smanjenu sposobnost prijetnje SAD-u i njegovim saveznicima.