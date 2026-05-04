Nakon pet godina u kontejneru: Petrinjska knjižnica napokon u suvremenom prostoru

U obnovljenoj povijesnoj zgradi Prve osnovne škole iz 1862. godine, u ponedjeljak je svečano otvorena nova Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja, čime je ova kulturna ustanova, nakon gotovo pet godina rada u kontejneru, dobila suvremeni prostor od 1100 četvornih metara
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je na otvorenju kako je knjižnica sačuvala identitet i dušu Petrinje, grada kulture, znanja i obrazovanja.
"Kroz sve teške godine u dugoj povijesti knjižnica je bila simbol zajedništva i snage. Ona je dio identiteta i zato smo bili odlučni da je sačuvamo, jer ona je duša Petrinje koja čuva kulturu i baštinu ovoga grada", poručila je ministrica, zahvalivši djelatnicima na predanosti i žrtvi tijekom rada u neadekvatnim uvjetima nakon potresa.
Ravnatelj knjižnice Ante Mrgan podsjetio je na akciju građana pod sloganom „Petrinja je knjižnica, knjižnica je Petrinja!“, koja je nakon potresa pokrenuta s ciljem njezina ponovnog otvaranja.
"To zajedništvo očuvalo je našu knjižnicu, kulturu i duh. Bilo je mnogo katastrofa, ratova i kriza, ali knjižnica nikada nije prestala s radom. Radili smo i u progonstvu u Domovinskom ratu, a nakon potresa otvorili smo prvu kontejnersku knjižnicu u Hrvatskoj“, rekao je Mrgan. Dodao je kako knjižnica, koja ove godine slavi 184. godišnjicu, raspolaže s 47.000 knjiga u modernom prostoru jedne od najstarijih gradskih zgrada.
Knjižnica trenutno broji 1100 članova, no uprava očekuje porast broja korisnika s obzirom na to da je ovaj prostor oduvijek bio središnje mjesto susreta i „dnevni boravak“ Petrinjaca.
Zgradu u središtu grada obnovila je Sisačko-moslavačka županija u suradnji s Ministarstvom kulture. Župan Ivan Celjak i gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes istaknuli su kako je u obnovi Petrinje, uz građevinsku obnovu, jednako važno bilo očuvati kulturu i povijest grada, jer su upravo to razlozi zbog kojih su ljudi ovdje ostali unatoč ratovima i prirodnim katastrofama.
„Petrinja je grad kulture, znanja i obrazovanja, a sve je to očuvala naša knjižnica, koju predajemo mladim naraštajima da na tim temeljima grade budućnost“, poručio je župan Celjak.