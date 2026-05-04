Nakon pet godina u kontejneru: Petrinjska knjižnica napokon u suvremenom prostoru

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je na otvorenju kako je knjižnica sačuvala identitet i dušu Petrinje, grada kulture, znanja i obrazovanja.

"Kroz sve teške godine u dugoj povijesti knjižnica je bila simbol zajedništva i snage. Ona je dio identiteta i zato smo bili odlučni da je sačuvamo, jer ona je duša Petrinje koja čuva kulturu i baštinu ovoga grada", poručila je ministrica, zahvalivši djelatnicima na predanosti i žrtvi tijekom rada u neadekvatnim uvjetima nakon potresa.

Ravnatelj knjižnice Ante Mrgan podsjetio je na akciju građana pod sloganom „Petrinja je knjižnica, knjižnica je Petrinja!“, koja je nakon potresa pokrenuta s ciljem njezina ponovnog otvaranja.