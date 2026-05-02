Kako su studenti u Srbiji postali 'ustaše'? Zna se tko stoji iza uvredljivih poruka

Srbijanski mediji prenijeli su i kako su, tijekom dijeljenja naljepnica, napadnuti članovi Zbora Rakovica u Resniku . Jedan od mladića je pretučen, a potom i otet. Nakon što su ga otmičari pustili, zaprimljen je na Vojno-medicinsku akademiju.

Kako piše Deutsche Welle , dijeljenje naljepnica, kojima se poručuje kako će studenti pobijediti na predstojećim izborima, izazvalo je cijeli niz verbalnih i fizičkih incidenata.

Točnije, nakon što su studenti u blokadi započeli akciju lijepljenja naljepnica na kojima piše 'Studenti pobjeđuju', pristaše vlasti krenule su u protunapad. Diljem Beograda osvanuli su grafiti sa stotinama natpisa mržnje protiv studenata u blokadi i rektora Sveučilišta u Beogradu, Vladana Đokića.

Iako se službeno ne zna tko je oteo mladića, takve otmice događale su se i ranije u Srbiji.

'Građani koje je policija maltretirala pričali su da im se događalo, da ih policija jednostavno ubacuje u vozila. Možda je u početku izgledalo kao pretjerivanje kada se kaže da je to vrsta otmice, jer su to uglavnom bili policajci u civilu', ističe za DW, zastupnica Zeleno-lijevog fronta, Biljana Đorđević.

Poznati obrasci

Dodaje kako se radi o obrascu kojem je cilj zastrašiti građane.

'Pri tome ne znamo tko to točno radi – kriminalci koji nikome ne odgovaraju ili ljudi koji su policajci u civilu. Mislim da je riječ o zloupotrebi institucija i to protiv političkih protivnika', ističe Đorđević.

Udruga KROKODIL, koja već nekoliko godina organizira akcije uklanjanja murala i grafita, pokušala je barem djelomično očistiti zidove zgrada od natpisa netrpeljivosti prema studentima i rektoru.

'Mislim da do sada nismo vidjeli tu količinu i gustoću na tako širokom prostoru tih prorežimskih i vulgarnih i odvratnih ispisa', istaknuo je za DW, pisac Vladimir Arsenijević, ujedno osnivač udruge.

Ističe kako su pozvali građane da se uključe u akciju uklanjanja grafita, jer zakon odgovornost prebacuje na stanare zgrada.

'Počinitelji nikad ne budu uhvaćeni, a i kada budu, to je prekršajna kazna koja, ako se plati u roku mjesec dana, dobije se 50 posto popusta', ističe Arsenijević.

Đorđević smatra da ovakvo masovno ispisivanje grafita podiže tenzije u društvu.

'Kada na poruku ‘Studenti pobjeđuju’ odgovore – ‘Srbija pobjeđuje’, ispada da studenti i građani nisu Srbija. Da su samo oni Srbija, a studenti su blokaderi, teroristi, ustaše. To su poruke koje smo željeli prebojati. Toga ima toliko da, kada počnete, nema kraja', navodi zastupnica ZLF-a.

Reakcija vlasti je mlaka

Nakon što su grafiti s govorom mržnje preplavili fasade zgrada, predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić pozvao je na 'smirivanje strasti', a policija priopćila da radi na identifikaciji počinitelja.

'Razni grafiti mržnje ispisivani su na fasadama zgrada u Beogradu i drugim gradovima i nitko nije reagirao. Naravno, ovo je dodatno problematično jer je riječ o fakultetu, dakle javnoj ustanovi. Voljela bih vjerovati da će ovaj put biti sudskog epiloga, ali iskreno – ne vjerujem', kaže Biljana Đorđević.

S njom se slaže i Arsenijević koji kaže da je policija veoma brza u reakciji kad oni organiziraju akcije uklanjanja grafita i murala noću. No, čak i kad uspiju ukloniti murale koji su povezani s vlašću, oni se u roku od 24 sata vrate.

'To se radi usred bijela dana i nikada se ništa ne dogodi', zaključuje Vladimir Arsenijević.