Zaoštravanje tenzija

Kako su studenti u Srbiji postali 'ustaše'? Zna se tko stoji iza uvredljivih poruka

M.Či.

02.05.2026 u 15:13

Transparent s natpisom 'Studenti pobjeđuju' Izvor: Pixsell / Autor: IMAGO/Aleksandar Djorovic /IMAGO
Bionic
Reading

Studenti u blokadi, koji godinu dana prosvjeduju protiv aktualne vlasti u Srbiji i pozivaju na promjene, ponovno su prozvani 'ustašama' i to zbog - naljepnica.

Točnije, nakon što su studenti u blokadi započeli akciju lijepljenja naljepnica na kojima piše 'Studenti pobjeđuju', pristaše vlasti krenule su u protunapad. Diljem Beograda osvanuli su grafiti sa stotinama natpisa mržnje protiv studenata u blokadi i rektora Sveučilišta u Beogradu, Vladana Đokića.

Kako piše Deutsche Welle, dijeljenje naljepnica, kojima se poručuje kako će studenti pobijediti na predstojećim izborima, izazvalo je cijeli niz verbalnih i fizičkih incidenata.

Srbijanski mediji prenijeli su i kako su, tijekom dijeljenja naljepnica, napadnuti članovi Zbora Rakovica u Resniku. Jedan od mladića je pretučen, a potom i otet. Nakon što su ga otmičari pustili, zaprimljen je na Vojno-medicinsku akademiju.

vezane vijesti

Iako se službeno ne zna tko je oteo mladića, takve otmice događale su se i ranije u Srbiji.

'Građani koje je policija maltretirala pričali su da im se događalo, da ih policija jednostavno ubacuje u vozila. Možda je u početku izgledalo kao pretjerivanje kada se kaže da je to vrsta otmice, jer su to uglavnom bili policajci u civilu', ističe za DW, zastupnica Zeleno-lijevog fronta, Biljana Đorđević.

Poznati obrasci

Dodaje kako se radi o obrascu kojem je cilj zastrašiti građane.

'Pri tome ne znamo tko to točno radi – kriminalci koji nikome ne odgovaraju ili ljudi koji su policajci u civilu. Mislim da je riječ o zloupotrebi institucija i to protiv političkih protivnika', ističe Đorđević.

Udruga KROKODIL, koja već nekoliko godina organizira akcije uklanjanja murala i grafita, pokušala je barem djelomično očistiti zidove zgrada od natpisa netrpeljivosti prema studentima i rektoru.

'Mislim da do sada nismo vidjeli tu količinu i gustoću na tako širokom prostoru tih prorežimskih i vulgarnih i odvratnih ispisa', istaknuo je za DW, pisac Vladimir Arsenijević, ujedno osnivač udruge.

Ističe kako su pozvali građane da se uključe u akciju uklanjanja grafita, jer zakon odgovornost prebacuje na stanare zgrada.

'Počinitelji nikad ne budu uhvaćeni, a i kada budu, to je prekršajna kazna koja, ako se plati u roku mjesec dana, dobije se 50 posto popusta', ističe Arsenijević.

Đorđević smatra da ovakvo masovno ispisivanje grafita podiže tenzije u društvu.

'Kada na poruku ‘Studenti pobjeđuju’ odgovore – ‘Srbija pobjeđuje’, ispada da studenti i građani nisu Srbija. Da su samo oni Srbija, a studenti su blokaderi, teroristi, ustaše. To su poruke koje smo željeli prebojati. Toga ima toliko da, kada počnete, nema kraja', navodi zastupnica ZLF-a.

Reakcija vlasti je mlaka

Nakon što su grafiti s govorom mržnje preplavili fasade zgrada, predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić pozvao je na 'smirivanje strasti', a policija priopćila da radi na identifikaciji počinitelja.

'Razni grafiti mržnje ispisivani su na fasadama zgrada u Beogradu i drugim gradovima i nitko nije reagirao. Naravno, ovo je dodatno problematično jer je riječ o fakultetu, dakle javnoj ustanovi. Voljela bih vjerovati da će ovaj put biti sudskog epiloga, ali iskreno – ne vjerujem', kaže Biljana Đorđević.

S njom se slaže i Arsenijević koji kaže da je policija veoma brza u reakciji kad oni organiziraju akcije uklanjanja grafita i murala noću. No, čak i kad uspiju ukloniti murale koji su povezani s vlašću, oni se u roku od 24 sata vrate.

'To se radi usred bijela dana i nikada se ništa ne dogodi', zaključuje Vladimir Arsenijević.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'različita tumačenja'

'različita tumačenja'

Blokirana EU sredstva? Oglasila se Srbija
Od zapada do istoka

Od zapada do istoka

Gdje se točno nalaze američki vojnici u Europi?
dotaknuo se i izbora

dotaknuo se i izbora

Vučić optimističan: 'Rješenje za NIS ide u dobrom smjeru'

najpopularnije

Još vijesti