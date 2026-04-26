Kreće rat za polarna bogatstva: Ovi američki špijunski dronovi jači su i od debelih minusa

Američka tvrtka General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) dovršila je letna ispitivanja drona MQ-9B u polarnim uvjetima, što je ključni korak prema certifikaciji koja bi omogućila operacije te letjelice u arktičkom području, sve zanimljivijem svjetskim velesilama iz niza razloga. Evo što sve znamo o američkim ispitivanjima bespilotnih letjelica čiji je cilj povećati dosege dugotrajnih misija pomorskog i graničnog nadzora u prostorima budućih geostrateških točaka

Tvrtka GA-ASI objavila je da je njezin dron MQ-9B uspješno dovršio tzv. FIKI (Flight Into Known Icing) testiranja u svojem središtu za obuku u američkoj saveznoj državi Sjeverna Dakota. Riječ je o rigoroznom procesu certifikacije kojim se dokazuje da može sigurno letjeti u poznatim uvjetima zaleđivanja, odnosno kako bi se osiguralo to da može podnijeti različite temperature i razine sadržaja vode.

Kako je izvijestio GA-ASI, testna kampanja u bazi Grand Forks potvrdila je otpornost letjelice u simuliranim oblicima leda i zadržavanje performansi u polarnim uvjetima. Prema mišljenjima analitičara, uspješan dovršetak testiranja početkom ovog tjedna pozicionira bespilotni sustav MQ-9B u okruženja u kojima zaleđivanje i ograničenje infrastrukture ograničava konvencionalne zrakoplove. Iz tvrtke GA-ASI su pak poručili da je testiranje financirano kao dio istraživačko-razvojnih aktivnosti koje omogućuje ispunjenje certifikacije prije sklapanja ugovora s kupcima, podjednako za civilne i vojne upotrebe tog drona. Obavljena testiranja nadovezuju se na program ranije pokrenut u Središtu za testiranja i obuku u Sjevernoj Dakoti, gdje klimatski uvjeti omogućuju dobru procjenu zaleđivanja. Inženjeri su koristili nekoliko metoda, uključujući simulirane oblike leda pričvršćene na kritične površine letjelice i letove u prirodno hladnim uvjetima, da bi izmjerili kako to utječe na aerodinamičke performanse, pogon i sustave u njoj, a istovremeno su validirali mjere protiv zaleđivanja i odleđivanja. Proizvođač je otkrio da je testirani dron bio natopljen hladnim zrakom temperature od -21 stupnja Celzija, a potom je odleđen, nakon čega je poletio iz klimatski kontroliranog hangara i letio na temperaturi okoliša od oko nula Celzijevih stupnjeva.

Američki dronovi koji podnose led Izvor: Licencirane fotografije / Autor: GA-ASI







Ključan i za protupodmorničko ratovanje Kopnena inačica bespilotnog sustava MQ-9B SkyGuardian i njegova pomorska varijanta SeaGuardian izgrađeni su na arhitekturi MALE (Medium-altitude long-endurance), dizajniranoj za misije trajnog dugodometnog nadzora na srednjim visinama. Dron ima izdržljivost veću od 40 sati, može djelovati na visinama od oko 12 kilometara, a opremljen je višemodnim sintetičkim radarom Lynx, maksimalnog promjera snopa svjetlosti koji može proći kroz optički sustav te elektrooptičko/infracrvenom senzorskom kupolom za kontinuirano promatranje danju i noću. GA-ASI također predstavlja platformu sukladnu NATO-ovom standardu STANAG 4671, kojim je zapravo definirana plovidbenost bespilotnih zrakoplovnih sustava i cilj mu je uspostaviti osnovne standarde za dizajn, konstrukciju i sigurnost vojnih dronova, omogućujući njihovu integraciju u kontrolirani zračni prostor. Drugim riječima, bez tog usklađivanja MQ-9B ne može se prodati krajnjem kupcu.

Izvor: Društvene mreže / Autor: General Atomics

Valja istaknuti da GA-ASI opisuje MQ-9B prikladnim za arktičke sigurnosne patrole, nadzor infrastrukture i okoliša, potragu i spašavanje te kontinuirano nadgledanje izviđačkih zadataka (ISR) iznad kopnenih, morskih i podzemnih ciljeva. Automatizirano polijetanje i slijetanje platforme, daljinsko upravljanje i mali prostor za podršku predstavljeni su kao prednosti u udaljenim regijama, u kojima je teško održavanje operacija s posadom. U tom kontekstu certifikacija FIKI proširuje skup mogućnosti koje već uključuju performanse hladnog pokretanja i odleđivanje u teškim vremenskim uvjetima. Sigurnosno-obrambeni portal The Army Recognition podsjeća da su GA-ASI i američka mornarica testirali početkom godine sustav za raspršivanje manjih sonara za MQ-9B SeaGuardian, nakon ranijih demonstracija povezanih s protupodmorničkim ratovanjem. To pak ispitivanje ukazuje na njegovu širu ulogu u protupodmorničkom ratovanju, itekako relevantnom na Arktiku, kao i na drugim pomorskim područjima od strateške važnosti. Također pojačava ideju da se platforma razvija kao višemisijski sustav, a ne kao jednonamjensko sredstvo za izviđanje.

Izvor: Društvene mreže / Autor: General Atomics Aeronautical Systems

Šira baza kupaca Implikacije ove certifikacije podjednako su operativne i tehničke. Snage sada mogu planirati obavještajne, nadzorne i izviđačke misije u više vremenskih uvjeta, uključujući regije u kojima bi zaleđivanje inače ograničilo dostupnost. To je osobito važno za pomorske patrole u sjevernom Atlantiku i sjevernom Pacifiku, nadzor granica u hladnim regijama i arktičke operacije u kojima je kontinuirana prisutnost važnija od kratkotrajnih letova. Analitičari se slažu da kombinacija izdržljivosti, satelitske komunikacije i validacije u svim vremenskim uvjetima jača ulogu drona MQ-9B u tim okruženjima. Velike sile danas pokazuju sve veći interes za Arktik zbog kombinacije resursa, geopolitike i novih prometnih mogućnosti. Ispod arktičkog leda nalaze se ogromne zalihe nafte i plina, a kako led zbog klimatskih promjena sve više nestaje, pristup tim resursima postaje lakši. Uz to, otvaraju se nove pomorske rute. Primjerice, tzv. Sjeverni morski put uz obalu Rusije može znatno skratiti put između Europe i Azije u usporedbi s rutama kroz Sueski kanal, što znači bržu i jeftiniju trgovinu, a to je posebno važno za države poput Rusije i Kine.

Izvor: Društvene mreže / Autor: General Atomics

Također, riječ je o vojnoj i strateškoj kontroli jer je Arktik važan za nadzor raketnih putanja i raspoređivanje vojske, a zemlje poput Rusije, SAD-a i Kanade jačaju svoju prisutnost ondje postavljanjem baza i patroliranjem. Tu su i rijetki minerali i ribolovna područja, koja postaju dostupnija kako se led povlači, a na kraju postoji i pravni aspekt. Pojedine države, naime, pokušavaju proširiti svoje granice na morsko dno kroz mehanizme poput Konvencije UN-a o pravu mora da bi osigurale pravo na resurse. Važno je reći da je Kanada naručila 11 primjeraka sustava MQ-9B SkyGuardian za arktičke operacije te su kanadska tijela za certifikaciju sudjelovala u fazama testiranja namijenjenima podršci njihovu procesu odobrenja te tehnologije, a ona čini prekretnicu za misije iznad kanadskog dijela Arktika, gdje su niske temperature i zaleđivanje rutinska ograničenja. Danska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Belgija, Japan i drugi korisnici također se pojavljuju u široj bazi kupaca drona MQ-9B, što odražava širi obrazac usvajanja u NATO-u i partnerskim državama.

GA-ASI completed flight tests certifying the MQ-9B RPA for Flight Into Known Icing (FIKI), enabling all-weather operations. Canada participated in testing; fleet service begins in 2028. #GeneralAtomics #Canada #MQ9Bhttps://t.co/1KI1JVHSkY — AirPro News (@AirProNews) April 21, 2026