Američka vojska: Uništili smo u tri tjedna najviše brodova još od Drugog svjetskog rata

Među njima je 130 iranskih brodova , pojasnio je Cooper u video snimci objavljenoj na platformi X. Nazvao je to "najvećim uništenjem mornaričkih plovila u trotjednom razdoblju od Drugoga svjetskog rata ".

Rekao je da je vojska i dalje fokusirana na "sustavno uništenje više desetljeća stare iranske prijetnje slobodnome protoku trgovine Hormuškim tjesnacem". Istaknuo je i da su Sjedinjene Države ranije ovaj tjedan bacile više bombi teških oko 2270 kg na podzemni objekt smješten uz iransku obalu.

Cooper je otkrio da je Teheran koristio "dobro zaštićeni i ojačani podzemni objekt za tajno skladištenje protubrodskih krstarećih raketa, mobilnih lansera raketa i ostale opreme koja predstavlja golem rizik za međunarodni brodarski promet."

Brodski promet kroz Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih brodskih ruta za prijevoz i izvoz nafte, praktički je obustavljen zbog rata s Iranom.