iranska flota

Američka vojska: Uništili smo u tri tjedna najviše brodova još od Drugog svjetskog rata

V. B./Hina

21.03.2026 u 17:17

Uništavanje iranske flote
Uništavanje iranske flote
Od početka napada prije tri tjedna američka je vojska pogodila više od 8000 ciljeva u Iranu, rekao je Brad Cooper, zapovjednik američkoga Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM)

Među njima je 130 iranskih brodova, pojasnio je Cooper u video snimci objavljenoj na platformi X. Nazvao je to "najvećim uništenjem mornaričkih plovila u trotjednom razdoblju od Drugoga svjetskog rata".

Rekao je da je vojska i dalje fokusirana na "sustavno uništenje više desetljeća stare iranske prijetnje slobodnome protoku trgovine Hormuškim tjesnacem". Istaknuo je i da su Sjedinjene Države ranije ovaj tjedan bacile više bombi teških oko 2270 kg na podzemni objekt smješten uz iransku obalu.

Cooper je otkrio da je Teheran koristio "dobro zaštićeni i ojačani podzemni objekt za tajno skladištenje protubrodskih krstarećih raketa, mobilnih lansera raketa i ostale opreme koja predstavlja golem rizik za međunarodni brodarski promet."

Brodski promet kroz Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih brodskih ruta za prijevoz i izvoz nafte, praktički je obustavljen zbog rata s Iranom.

pratimo uživo

Iran napao Dimonu: Grad na jugu Izraela ima jedan od najčuvanijih objekata

  • 22:01

    Ako Trumpu ovo uspije... Američka vojska već tjedan dana napada otok Harg, pojas dug osam kilometara kroz koji prolazi sav iranski izvoz nafte. S druge strane, Teheran u tom području ima čitav niz vojnih baza pomoću kojih kontrolira sjevernu stranu tjesnaca, a samim time i energetske tokove. Donosimo više o geostrateškom značenju iranskog dijela Perzijskog zaljeva, njihovoj vojnoj doktrini u tom području, kao i mogućim scenarijima daljnjih napada na Hormuz i Harg kao središta gravitacijske moći Irana. >>>Cijeli članak<<<

  • 21:51

    G7 će poduzeti mjere  Ministri vanjskih poslova zemalja G7 priopćili su da su 'spremni poduzeti potrebne mjere za podršku globalnoj opskrbi energijom. Iran je uzvratio na američko-izraelske napade ciljajući zemlje Perzijskog zaljeva, energetsku infrastrukturu i brodarstvo kroz Hormuški tjesnac, kroz koji teku značajni dijelovi svjetskih zaliha nafte.>>>Cijeli članak<<<

  • 20:49

    Izraelske karte Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su na društvenim mrežama kartu za koju kažu da predstavlja domet iranskih balističkih projektila. Tvrde da su prošle godine otkrili kako iranski režim namjerava razviti rakete dometa 4000 kilometara, koje predstavljaju opasnost čak i za europske zemlje >>>Cijeli članak<<<
'PROPUŠTENE PRILIKE'

Hajdaš Dončić: Imamo državu na autopilotu i umjetnoj inteligenciji zvanoj Andrej Plenković
zatvaranje pozicija

Cijena zlata zabilježila najveći tjedni pad od 1983. godine

