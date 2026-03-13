Trump: 'Mislim da je novi vrhovni vođa živ, ali ozlijeđen'

Hameneija Iranci nisu vidjeli od nedjelje kada ga je izabralo Vijeće stručnjaka, a njegove prve komentare pročitao je televizijski voditelj u četvrtak. Iranski dužnosnik rekao je u srijedu za Reuters da je novoimenovani vrhovni vođa lakše ozlijeđen, ali da nastavlja s operacijama, nakon što ga je državna televizija opisala kao ranjenog u ratu.

'Mislim da je vjerojatno (živ). Mislim da je ozlijeđen, ali mislim da je vjerojatno živ u nekom obliku, znate', rekao je Trump u intervjuu za Fox Newsovu emisiju 'The Brian Kilmeade Show'. Njegove je izjave Fox News objavio kasno u četvrtak.

U prvim Hameneijevim komentarima, obećao je da će Hormuški tjesnac držati zatvorenim i pozvao susjedne zemlje da zatvore američke baze na svom teritoriju ili riskiraju da ih Iran napadne. SAD i Izrael započeli su napade na Iran 28. veljače. Iran je odgovorio vlastitim napadima na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva s američkim bazama.