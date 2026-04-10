Znanstvena misija na Antarktiku slučajno otkrila novi otok

Ekspedicija koja je trebala analizirati stanje voda i leda oko ledenog grebena Larsen naišla je na oluju koja ih je odvela do neočekivanog i uzbudljivog novog otkrića

Na satelitskim snimkama djelovao je gotovo neprimjetno među ledenjacima koji plutaju tim područjem. Čak i kada mu se pristupilo kroz Weddelovo more, izgledao je poput običnog ledenog brijega prekrivenog prljavštinom i morskim naslagama. No znanstvenici s ekspedicije broda Polarstern sada su potvrdili da je riječ o dosad nepoznatom otoku. Otok površine oko 6.200 četvornih metara još uvijek nema službeno ime. Istraživački tim iz Instituta Alfred Wegener već ga je u potpunosti kartirao, a njegove točne geografske koordinate uskoro će biti unesene u međunarodne pomorske karte i znanstvene baze podataka.

Do ove godine lokacija tog područja bila je pogrešno označena - otprilike jednu nautičku milju udaljena od stvarne pozicije. Također se vodila se kao neodređena 'zona opasnosti' za pomorce. Upravo je ta nejasnoća potaknula geofizičara Simona Dreuttera da detaljnije istraži područje analizirajući batimetrijske podatke, odnosno topografiju morskog dna dobivenu sonarom i LiDAR tehnologijom. Tijekom promatranja s broda, istraživači su uočili 'prljavi ledenjak' koji je, nakon što su ga promotrili izbliza, zapravo bio stijena. Brzo je postalo jasno da se ispred njih nalazi kopno, a ne led.

Slučajno otkriće Ekspedicija s 93 člana posade bila je prvotno poslana kako bi proučavala kretanje leda i vode ledenog grebena Larsen, no snažne oluje natjerale su ih da potraže zaklon kod otoka Joinville. Upravo su tijekom tog manevra otkrili novi otok. Koristeći napredne instrumente poput višesnopnog sonara, tim je oplovio otok na sigurnoj udaljenosti i izradio detaljnu 3D kartu morskog dna. Dodatno su koristili dronove za prikupljanje podataka o visini i obalnoj liniji. Otok se uzdiže oko 16 metara iznad razine mora, dug je približno 130 metara i širok oko 50 metara, što ga čini nešto dužim, ali znatno širim od samog istraživačkog broda.