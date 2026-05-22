Hrvatski znanstvenik Goran Senjanović pokrenuo podcast pod nazivom SeeSaw

22.05.2026 u 15:43

Goran Senjanović Izvor: Pixsell / Autor: Milan Sabic/PIXSELL
Goran Senjanović, jedan od najuglednijih svjetskih teorijskih fizičara i autor više od 150 objavljenih radova, u petak je objavio prvu epizodu svojeg podcasta SeeSaw s Damirom Lelasom, eksperimentalnim fizičarem sa splitskog Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

U podcastu će Senjanović kroz razgovor s Lelasom promišljati i diskutirati teme vezane, između ostalog, za sustav obrazovanja u Hrvatskoj, važnost razvoja kritičkog uma te primjenu teorijske fizike u svakodnevnom životu.

'Volio bih u ovom podcastu dočarati gušt, slobodu i ljepotu bavljenja nečime što te vuče kao neka crna rupa i na neki način ti organizira život. Volio bih da više ljudi razumije što je fizika, što je istraživački proces – kad gledam svijet oko sebe čini mi se da to nije dovoljno prisutno', ističe Senjanović u podcastu.

'Kad razgovaram s ljudima koji su puno mlađi od mene, ili kad se družim s njihovom djecom, vidim da nam se sustav obrazovanja nije puno promijenio i da je školovanje bazirano na učenju činjenica, a ne na učenju kako razumjeti, kako rješavati probleme. Volio bih da u školovanju to bude više naglašeno, proces razmišljanja i razumijevanja, rješavanja problema, a ne učenja činjenica', dodao je.

Prvih pet epizoda SeeSaw podcasta izlazit će svaki četvrtak do 18. lipnja, a bit će dostupne za gledanje putem službenog Youtube kanala. Nakon ljetne pauze, SeeSaw podcast nastavit će s emitiranjem u drugoj polovici kolovoza.

Profesor Senjanović je uz Rabindru Mohapatru zaslužan za razvoj 'mehanizma klackalice' neutrinske mase (po kojem i podcast nosi ime SeeSaw), a uz to je i jedan od začetnika teorije lijevo-desne simetrije koja se danas aktivno testira na Velikom hadronskom sudaraču (LHC) u CERN-u.

Također, u suradnji s Wai-Yee Keungom predložio je postupak za testiranje ove teorije i podrijetla mase neutrina koji je postao paradigma za neutrinsku fiziku na akceleratorima poput LHC-a. Njegov najpoznatiji rad 'Neutrino Mass and Spontaneous Parity Violation' citiran je 8.000 puta, a na popisu najcitiranijih radova svih vremena iz područja fenomenologije fizike čestica nalazi se na prvom mjestu u svijetu.

Također, kroz Međunarodni centar za teorijsku fiziku (ICTP) u Trstu otkrio je i odgojio mnoge mlade znanstvene talente iz zemalja u razvoju, sudjelovao je u obrazovanju više desetaka studenata iz Afrike, Azije i Latinske Amerike.

