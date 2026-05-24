Bijeli zidovi su prošlost: Hit boja iz osamdesetih sada dominira interijerima

Nježna mauve nijansa, negdje između prigušene ružičaste i zagasitih ljubičastih tonova, sve se češće vraća u interijere kao topla, elegantna alternativa klasičnim bijelim zidovima

Zagasita ružičasta boja, tzv. mauve nijansa, koju su mnogi nekoć povezivali s pomalo nostalgičnim interijerima osamdesetih, danas je opet hit u svijetu dizajna interijera.

Ova nijansa više se ne koristi kao naglašeni statement ton, nego kao profinjena, prigušena podloga koja prostoru daje toplinu, dubinu i osobnost. Dizajneri je zato sve češće tretiraju gotovo kao novu neutralnu nijansu, onu koja dom čini mekšim, slojevitijim i ugodnijim za boravak. Mauve više ne djeluje djevojački ni zastarjelo Ono što ovu boju danas razlikuje od njezinih starijih, intenzivnijih verzija jest činjenica da se koristi u zagasitijim, prašnjavim i sofisticiranijim tonovima. Takva mauve nijansa može djelovati vrlo suptilno, gotovo poput toplije verzije bijele, ali i puno bogatije i ušuškanije ako se nanese na veće površine.

Ovisno o podtonu i zasićenosti, može djelovati prozračno i nježno ili tamnije, dublje i gotovo baršunasto. Dizajneri je zato sve češće koriste u dnevnim boravcima, spavaćim sobama, pa čak i manjim prostorima poput predsoblja i kupaonica. Djeluje kao neutralna, ali s više karaktera Za razliku od klasičnih bijelih zidova, koji ponekad prostoru daju hladniji ili sterilniji dojam, mauve unosi više topline i emocije. Ne dominira prostorom agresivno, ali ga čini osobnijim i mekšim. U interijerima se posebno dobro slaže sa zemljanim tonovima, senf žutom, zelenom, drvom, ratanom, mesingom i tamnijim teksturama, zbog čega lako funkcionira i u eklektičnim i u smirenijim, elegantnim prostorima.

Kad se koristi kao cjelovita pozadina, a ne samo kao akcent, može djelovati vrlo skladno i luksuzno, osobito ako je prate prirodni materijali i taktilni detalji. Koristite je kada želite postići dojam topline Dizajneri je vole i zato što može odgovoriti na različite tipove prostora i osobnosti. U nekim domovima koristi se kao jedva primjetan ružičasti veo koji omekšava zidove, dok drugdje prelazi u bogatiji, zagasit ton koji prostoru daje više karaktera. U dnevnim sobama takva boja može biti odlična podloga za slojevito uređenje, umjetnine i upečatljiv namještaj, dok u spavaćim sobama stvara mirniji, intimniji ugođaj. U manjim prostorima, poput ulaznih zona ili gostinjskih kupaonica, može djelovati neočekivano i vrlo efektno.

Povratak boje koja laska prostoru Velik dio njezine popularnosti leži i u tome što nije strogo ženstvena ni prenaglašeno dekorativna, kako se često mislilo. Kad je dovoljno prigušena i kada dolazi u mat ili satenskoj završnici, djeluje zemljano, smireno i suvremeno. Drugim riječima, nije riječ samo o povratku jedne retro nijanse, nego o promjeni načina na koji se danas doživljava boja u domu. Umjesto hladnih i sigurnih rješenja, sve se više traže tonovi koji prostoru daju toplinu, dubinu i karakter, a mauve je jedna od onih nijansi koja to radi vrlo nenametljivo, ali učinkovito.