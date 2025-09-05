Zicer predstavio 15 domaćih startupova, pogledajte zanimljiva rješenja koja nude

U ovom je razdoblju kroz akcelerator za tržišne izazove pripremljeno više od 170 timova fokusiranih na razvoj inovativnih tehnoloških rješenja. Kvalitetu ZICER-ovih akceleracijskih programa potvrđuju i brojna međunarodna priznanja. Tako ga je Financial Times početkom godine, u konkurenciji od čak 3.000 analiziranih europskih inovacijskih centara, svrstao na 40. mjesto startup akceleratora u Europi. Time je ZICER postao najbolje plasirani akcelerator u ovom dijelu Europe, posebno istaknut zbog svoje vrhunske infrastrukture i sveobuhvatne podrške startupima.

Prije 10 godina Zagrebački inovacijski centar – ZICER je, prvi u Hrvatskoj, započeo s provedbom akceleracijskih programa za startupove koji mladim inovativnim tvrtkama i razvojnim timovima omogućuju stjecanje kompetencija potrebnih za razvoj poslovanja i globalni uspjeh.

'Ono što našu zajednicu čini posebno vrijednom je povezanost startupova različitih profila i interesa kroz koju nastaju nove suradnje i neočekivana rješenja. Zato u ZICER-u kontinuirano organiziramo niz - što formalnih, što neformalnih - druženja među kojima je i ZICER Connect. Ove smo ih godine održali šest, a program se sastoji od predavanja vrhunskih domaćih i stranih stručnjaka iz različitih područja te predstavljanja i upoznavanja startupova koji djeluju u okviru ZICER-a. Nakon formalnog dijela, povezivanje se nastavlja u opuštenijem ambijentu. Ovaj koncept nam se pokazao izuzetno dobrim za razvoj zajednice. Kada se na jednom mjestu nađe toliko pametnih i ambicioznih ljudi, stvaraju se nove ideje s potencijalom razvoja u globalno konkurentna rješenja', istaknuo je Frane Šesnić, direktor ZICER-a.

Riječ je o ugovorima koje je HAMAG-BICRO potpisao s predstavnicima novoosnovanih poduzeća do pet godina starosti koja razvijaju inovativna rješenja. Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi gotovo tri milijuna eura. Ova su sredstva namijenjena investicijama i/ili obrtnom kapitalu s ciljem razvoja proizvoda i/ili usluga koji se trenutno nalaze u fazama TRL 5 – 8.

Na ZICER Connectu predstavilo se 15 startupova: Art Division, Crobotic solutions, Flaster media, Deltasort, Inemsense, KalphaTech, TrackThis, Vicuna, DressApp.GREEN, sportreact, RenewXchange, POLYTECH, TINFE HTS, Ulpian i Sourcerobotics. Ovi startupovi početkom srpnja potpisali su ugovore s HAMAG-BICRO-om o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane kroz poziv Jačanje akceleracijske aktivnosti u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost te time ostvarili pravo na maksimalan iznos potpore od 25.000 eura.

Na ZICER Connectu, koji je danas održan u suradnji s HAMAG-BICRO-om u okviru Programa akceleracije, podršku startupovima kroz inspirativne govore dali su zamjenik pročelnika Službe za informacijski sustav i tehničke poslove Grada Zagreba Marin Lukas, voditelj službe za koordinaciju sektora za podršku i razvoj poduzetništva HAMAG-BICRO-a Franjo Vukić, direktor ZICER-a Frane Šesnić te osnivač tvrtke Impulsima i mentor u ZICER-u Nikola Tavić.

Kroz programe akceleracije sudionici stječu praktična znanja o poslovanju. Znanja stječu iz predavanja i radionice vrhunskih domaćih i stranih stručnjaka, na razvoju rade s izvrsnim mentorima, prototipe razvijaju u ZICER-ovim laboratorijima, a najbolji ostvaruju i financijsku podršku. Također, postaju dio startup zajednice što im omogućuje lakše povezivanje s poslovnim partnerima i investitorima.

Predstavljeni startupovi

Art Division je tvrtka specijalizirana za WebAR projekte namijenjene proizvođačima namještaja, turizmu i muzejima.

'Putem interaktivnih 3D konfiguracija i proširene stvarnosti pomažemo brendovima i destinacijama da svojim kupcima i posjetiteljima pruže jedinstveno i atraktivno digitalno iskustvo. Sudjelovanje u ZICER-ovom akceleratoru donijelo mi je iznimnu podršku u svim segmentima poslovanja – od vrhunskih mentora, osiguranog prostora i financijske pomoći, pa sve do sredstava za promociju i traženje klijenata na međunarodnim sajmovima. Posebno bih istaknuo i podršku zaposlenika ZICER-a, koji su uvijek dostupni, susretljivi i spremni pomoći u svakom koraku. Global Growth program dodatno je otvorio vrata prema inozemnim tržištima, pružio vrijednu mentorsku mrežu i pomogao mi da jasnije oblikujem strategiju rasta i širenja poslovanja', istaknuo je Otokar Crnalić, direktor startupa Art Division.

Crobotic Solutions je startup koji razvija softver na umjetnoj inteligenciji za jednostavnije i brže korištenje robota.

'Trošak integracije robota u proizvodne pogone je četiri do šest puta veći od cijene samog robota. Razvijeni softver omogućava jednostavniju integraciju i programiranje robota te olakšava njegovu uporabu. Takav proizvod čini automatizaciju pristupačnijom i značajno pridonosi povećanju konkurentnosti', pojasnio je Filip Zorić, suosnivač i direktor Crobotic Solutionsa, koji je o sudjelovanju u programu akceleracije rekao:

'ZICER-ov tim nam je pomogao u razvoju poduzeća i poslovanja. Uz pomoć mentora razvili smo poslovnu strategiju i realizirali prve projekte. Dostupnost uredskog prostora i mentora značajno nam je i pravovremeno olakšalo poslovanje i stvorila kvalitetnu osnovu za daljnji razvoj proizvoda i poduzeća te pozicioniranje na globalnom tržištu.'

DELTAsort Robotics je startup specijaliziran za razvoj robotskih sustava za automatiziranje sortiranja odvojeno prikupljenog otpada. DELTAsort se bazira na vlastitoj hardverskoj i softverskoj tehnologiji koja omogućuje prepoznavanje i izdvajanje različitih vrsti otpada korištenjem umjetne inteligencije i računalnog vida. Smanjenjem troškova sortiranja omogućuju povećanja učinkovitosti reciklažnog procesa te tako doprinose kružnoj ekonomiji.

'Sudjelovanje u ZICER-ovom akceleracijskom programu pokazalo se izuzetno vrijednim iskustvom za razvoj DELTAsorta. Najveću vrijednost donijela su nam mentorstva, kroz koja smo stekli konkretne odgovore i smjernice za daljnji razvoj poslovanja, a jednako ključna bila su nova poznanstva i suradnje ostvarene kroz networking događaje i predavanja unutar programa. Uz financijska sredstva koja nam je program osigurao, značajno smo ubrzali razvoj proizvoda i spremnost za tržište', istaknuo je Filip Kuzminski, suosnivač i direktor startupa DELTAsort Robotics.

DressApp.GREEN je mobilna aplikacija koja spaja modu i održivost.

'Omogućujemo korisnicima da kupuju modne artikle iz drugih ormara te prodaju višak iz vlastitih, odnosno da shoppingiraju na način koji ne šteti okolišu, produžuje život garderobi i smanjuje tekstilni otpad. Naš cilj je stvoriti zajednicu koja pokazuje da moda može biti i moderna i ekološka, a ne samo brza i potrošna', pojasnila nam je Maja Pulić, osnivačica startupa DressApp.GREEN.

'Sudjelovanje u ZICER-ovom akceleracijskom programu donijelo nam je znanje, kontakte i novu perspektivu. Najviše nam je značilo povezivanje s mentorima i drugim osnivačima, što nas je dodatno motiviralo i usmjerilo. Financijska potpora daje nam vjetar u leđa i ubrzala je razvoj same platforme, pa se sada osjećamo spremni još brže rasti i pokazati da održiva moda ima budućnost', ističe Maja Pulić.

Flaster je platforma za pokretno oglašavanje koja koristi različite vrste pokretnih vozila, uključujući taksije, rideshare i autobuse kao pokretne reklamne površine u urbanim sredinama.

'Razvijamo napredni marketplace za vanjsko oglašavanje s tehnologijom za precizno mjerenje dosega i impresija u stvarnom vremenu. Naš cilj je kroz franšizni poslovni model proširiti prisutnost na međunarodnim tržištima i postići vodeću poziciju u segmentu pokretnih vanjskih oglasnih površina', pojašnjava Filip Carić, suosnivač tvrtke Flaster i dodaje:

'Sudjelovanje u ZICER-ovim akceleracijskim programima bilo je bitno za naš rast jer smo kroz mentorstvo i edukacije unaprijedili poslovne procese i tehničku izvedbu projekta. Najvrjednije nam je bilo umrežavanje i razmjena iskustava s drugim startupima, što je dodatno motiviralo naš tim i proširilo naše vidike. Ova podrška značajno je ubrzala razvoj tima i omogućila nam da bolje pripremimo proizvod i poslovni model za tržište.'

InEMsens je spin-off poduzeće Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER), nastalo na temelju višegodišnjih znanstvenih istraživanja u području naprednih elektromagnetskih senzora.

'Razvijamo senzorske sustave za precizno otkrivanje i prepoznavanje ukopanih metalnih objekata s primjenama u humanitarnom razminiranju, arheologiji i mapiranju podzemne infrastrukture. Naša tehnologija temelji se na elektromagnetskoj indukciji, a nadopunjena je naprednim matematičkim modelima i umjetnom inteligencijom. Kroz akceleracijske programe ZICER-a i NATO DIANA došli smo do faze pred-komercijalnog razvoja i testiranja sustava za potporu odlučivanju u ručnom razminiranju, s krajnjim ciljem stvaranja potpuno autonomnog robotskog sustava za pretraživanje minski sumnjivog područja', pojasnio je Davorin Ambrus, suosnivač i direktor InEMsensa.

'Sudjelovanje u ZICER-ovim akceleracijskim programima osiguralo nam je ključni početni zamah za razvoj poduzeća. Iako su nam financijska potpora i korištenje poslovnog prostora bili iznimno važni, najveću vrijednost pronašli smo u mentorskoj podršci. Mentori su nam pomogli da, kao tim znanstvenika, transformiramo način komunikacije i prezentiranja ideja iz akademskog u poslovni svijet, što nam je kasnije poslužilo kao temelj za uspješne nastupe u programima poput NATO DIANA-e. Posebno cijenimo podršku pri izradi poslovnog plana, gdje smo, zahvaljujući jasno komuniciranoj metodologiji, naučili kako precizno izraditi projekcije budućeg poslovanja i razumjeti utjecaj trenutnih poslovnih odluka', dodaje Davorin Ambrus.

KalphaTech razvija učinkovit način analize krutih materijala u farmaceutskoj i cementnoj industriji koji omogućava bržu informaciju o materijalima od interesa, te efikasniju optimizaciju njihove proizvodnje ili njihovih svojstava. To postiže kroz tehnološku platformu koja koristi vlastito razvijene hardverske i softverske komponente temeljene na umjetnoj inteligenciji i ekspertnom znanju.

'Klijenti u farmaceutskoj i cementnoj industriji mogu lakše identificirati nečistoće u svojim materijalima, dobiti fizikalno-kemijsku karakterizaciju materijala koji do sad nije bio poznat, ili poboljšati dobivanje određenog svojstva uz iznimno mali utrošak materijala, vremena i novca. Naše tehnološko rješenje je modularno i može se adaptirati u postojeći proizvodnu ili RnD infrastrukturu', pojasnio je Stipe Lukin, suosnivač i direktor startupa KalphaTech.

'Sudjelovanje u ZICER-ovom programu akceleracije omogućilo nam je dodatno usavršavanje našeg tima vještinama potrebnim za daljnje razvijanje uspješnog poslovanja. Osim toga, pronašli smo i veliku vrijednost u povezivanju s drugim osnivačima, mentorima i partnerima, a kako smo i smješteni u ZICER-u, imamo pristup i ostalim ZICER-ovom uslugama', istaknuo je Stipe Lukin.

Polytech je tvrtka specijalizirana za razvoj i proizvodnju naprednih smola za 3D printanje.

'Naša misija je osigurati inovativne, kvalitetne i pouzdane smole koje omogućuju preciznu i održivu proizvodnju u industrijskim, medicinskim i dentalnim primjenama. Fokusirani smo na prilagodbu rješenja specifičnim potrebama klijenata i podizanju standarda u domaćoj i europskoj 3D print zajednici“, kaže Andrej Terzin, osnivač Polytecha. „Sudjelovanje u ZICER-ovim akceleracijskim programima bilo je iznimno vrijedno iskustvo za naš tim. Kroz edukacije, mentorstva i umrežavanje dobili smo nova znanja i pristupe koji su ubrzali razvoj naših proizvoda i poslovnog modela. Posebno cijenimo priliku za povezivanje s drugim inovativnim poduzetnicima i stručnjacima, što nam je pomoglo da jasnije definiramo strategiju rasta', ističe Andrej Terzin.

'RenewXchange je inovativna matchmaking platforma specijalizirana za PPA ugovore, koja služi kao centralni hub za povezivanje proizvođača i kupaca električne energije iz obnovljivih izvora. Na jednom mjestu usklađujemo ponudu i potražnju te obje strane vodimo kroz standardiziran, transparentan i ubrzan proces sklapanja ugovora. Kroz napredne digitalne tehnologije ubrzavamo energetsku tranziciju i stvaramo konkretan doprinos zelenijoj, konkurentnijoj Europi. ZICER akcelerator nam je pružio vrhunsko mentorstvo i konstruktivan feedback koji nam je ubrzao put do izlaska na tržište. Program je strukturiran, praktičan i usmjeren na rezultate, od validacije poslovnog modela do pripreme za pregovore s investitorima. ZICER tim nam je pomogao da definiramo proizvod i utvrdimo jasan plan i strategiju za regionalno širenje', izjavila je Nađa Dizdarević, suosnivačica i direktorica startupa RenewXchange.

Source Robotics razvija pristupačne i open-source robotske ruke te komponente namijenjene studentima, edukacijskim ustanovama i maker zajednici.

'Naš glavni proizvod, PAROL6, 3D printana je robotska ruka veličine ljudske ruke koja kombinira povoljnu cijenu i industrijske performanse. Do sada postoji više od 600 PAROL6 robota širom svijeta, a koriste ih vodeća sveučilišta na svijetu te je sam projekt jedan od najpopularnijih open source robota na svijetu. Sudjelovanje u ZICER-ovom akceleracijskom programu za nas je bilo iznimno vrijedno iskustvo jer smo kroz radionice i mentorstva dobili praktična znanja koja odmah primjenjujemo u poslovanju. Posebno nam je značilo povezivanje s drugim startupima, što nas je dodatno motiviralo. program nam je dao jasniji smjer razvoja i potvrdio da smo na pravom putu u ostvarivanju naše vizije', istaknuo je Petar Crnjak, osnivač Source Roboticsa.

Sportreact je sportsko-tehnološki startup koji razvija inovativni kognitivno-motorički sustav za unapređenje brzine, agilnosti i reakcijskog vremena sportaša. Sustav koristi interaktivne podove s prilagodljivim svjetlosnim, zvučnim i vibracijskim signalima, uz mobilnu aplikaciju koja nudi analitiku i gotove predloške treninga. Povjerenje su mu dali treneri, akademije i sportaši diljem svijeta, a sportreact pretvara trening u angažirajući, mjerljiv i znanstveno utemeljen razvoj performansi.

'U ZICER smo došli kao mali tim s puno volje i ambicije. Nakon što smo pobijedili na Startup Factoryju, pokrenuli smo startup, dobili investicije, a nakon toga i ušli u prvu generaciju Global Growth akceleratora, dok sada sudjelujemo u HAMAG-BICRO-om programu akceleracije. Svi su nam ovi programi pomogli da dodatno razvijemo posao. Zahvaljujući edukacijama i mentorstvu bolje smo organizirali tim i postavili jasne ciljeve', istaknuo je Anto Širić, suosnivač startupa Sportreact.

TINFE razvija integrirana softverska i hardverska rješenja koja optimiziraju mjerenje i obradu fluorescencijskih spektara.

'Naš je cilj unaprijediti visokoprotočnu analizu u biomedicini, farmaciji, prehrambenoj industriji te istraživanju i razvoju. Implementacijom inovativnih tehnika i strukturirane obrade podataka osiguravamo vrhunske performanse i značajno skraćujemo vrijeme od uzorka do rezultata. Naš tim čine stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u znanosti i vođenju domaćih i međunarodnih projekata na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu.

ZICER-ov Tech Transfer i HAMAG-BICRO (pred)akcelerator ponudio nam je ogromnu količinu znanja i praktičnih vještina te brojne prilike za umrežavanje. Umjesto klasičnih predavanja, dočekala su nas interaktivna predavanja i radionice s ljudima koji su prošli kroz put koji nas čeka, od ideje, preko prvog ulaganja, izlaska na tržište, do izlaska iz osnovane tvrtke. To je ujedno i najvrijednije u programu – realna iskustva i otvoreni razgovor o greškama, na kojima se uče važni principi i grade čvrsti temelji za uspješan razvoj. Tijekom individualnog rada s mentorima stekli smo jasnu viziju daljnjeg razvoja naše tvrtke i dobili korisne savjete kako s manje truda i ulaganja postići bolje rezultate', istaknuo je Davor Šakić, osnivać startupa TINFE.

'TrackThis razvija GPS-ECO tracker, uređaj koji prati lokaciju pokretnine i zagađenje zraka. Prvotno je namijenjen manjim biznisima i privatnim korisnicima, s planom širenja na veće korisnike u budućnosti. Povezana mobilna aplikacija omogućuje uvid u lokacije, okolišne uvjete i povećava sigurnost korisnika. Naš cilj je pružiti jednostavno, fleksibilno i učinkovito rješenje za praćenje i zaštitu okoliša. Iskustvo sudjelovanja u ZICER-ovom akceleracijskom programu bilo je izuzetno vrijedno za naš tim i napredak projekta. Financijska podrška omogućava nam pristup boljoj opremi i resursima. Program nam je također pružio mentorstvo i stručno vodstvo, što nam je pomoglo da jasnije definiramo poslovni model i potrebe korisnika. Kroz ovo iskustvo, tim je postao usklađeniji i motiviraniji za implementaciju i testiranje novih ideja', istaknuo je David Karatović, direktor TrackThisa.

Ulpian je specijalizirani generativni AI alat namijenjen pretraživanju europskih i nacionalnih pravnih propisa, sudske prakse i mišljenja regulatornih tijela.

'Umjesto mukotrpnog pretraživanja zastarjelih portala putem ključnih riječi, pravnici, odvjetnici i drugi stručnjaci sada mogu jednostavno postaviti pravno pitanje prirodnim jezikom i dobiti jasan, strukturiran odgovor. Uz to, Ulpian uvijek upućuje na relevantne članke iz propisa, čime značajno olakšava i ubrzava svakodnevni rad u pravnoj praksi. Sudjelovanje u ZICER-ovom akceleracijskom programu pružilo nam je neprocjenjivu priliku za razvoj poslovanja i skaliranje našeg proizvoda.

Posebno vrijednim smatramo pristup financiranju te stručnoj podršci mentora i ZICER-ovog tima, koji su nam pomogli u prepoznavanju i iskorištavanju ključnih poslovnih prilika. Uz pomoć programa smo povećali naše znanje u prodaji, a uz stručnu podršku tima svladali i nove poslovne izazove', ispričala nam je Sandra Ćatović Stručić, suosnivačica Ulpiana.

'Vicuna je fintech startup specijaliziran za tržište kriptovaluta, gdje razvijamo softversko rješenje za procjenu rizika i očekivanih prinosa. Naš sustav koristi velike podatke i umjetnu inteligenciju kako bi identificirao rizike i omogućio ulagačima sigurniji i predvidljiviji ulazak u kripto tržište. Fokusirani smo na institucionalne investitore kojima donosimo stabilnost, uštedu vremena i bolju kontrolu nad rizikom. Sudjelovanje u ZICER-ovim akceleratorskim programima za naš je tim bilo iznimno vrijedno iskustvo. Najviše nam je značilo što smo bili okruženi mentorima i drugim startupima od kojih smo puno naučili. Program nam je dao strukturu u razvoju poslovnog modela, a zahvaljujući tome Vicuna je napravila značajan iskorak u razvoju proizvoda i poslovanja', ispričao nam je Ivan Tomaš, osnivač startupa Vicuna.