Stara više od 13 milijardi godina: Uočena crna rupa nastala odmah nakon Velikog praska

Astronomi su uz pomoć teleskopa Jamese Webb otkrili su objekt koji bi mogao biti prva ikad uočena primordijalna crna rupa - hipotetski kozmički ostatak o kojem je još 1970-ih teoretizirao Stephen Hawking .

Prof. Roberto Maiolino s Cambridgea opisao je otkriće riječima: 'Ova crna rupa je gotovo gola. Čini se da se formirala bez prisutnosti galaksije, odnosno zvijezda koje su ostale bez goriva i onda se urušile u sebe, što ozbiljno izaziva postojeće teorije.'

Promatranja su usmjerena na udaljeni objekt poznat kao QSO1 , star više od 13 milijardi godina , kada je svemir bio tek 700 milijuna godina star. Radi se o golemoj crnoj rupi mase od oko 50 milijuna masa Sunca , okruženoj tek tankim slojem plina i prašine. Ukupna masa tog okolnog materijala manja je od polovice mase same crne rupe, što je suprotno obrascu kakav vidimo u današnjem svemiru gdje galaksije obično višestruko nadmašuju centralne crne rupe.

Primordijalne crne rupe, ako postoje, nastale bi u prvim djelićima sekunde nakon Velikog praska, kada su guste regije svemira kolabirale pod vlastitom gravitacijom. U tom scenariju, crne rupe bi od samog početka bile utkane u kozmičku strukturu, a kasnije bi poslužile kao gravitacijska jezgra oko koje su se okupljali plin i prašina - odakle su nastajale prve galaksije.

Dodatan dokaz u korist ovog tumačenja jest činjenica da je materijal u blizini QSO1 kemijski 'čist' - sastavljen gotovo isključivo od vodika i helija, elemenata nastalih neposredno nakon Velikog praska. Nedostatak težih elemenata, koji nastaju tek u zvijezdama, sugerira da se u tom području nikada nisu formirale značajnije zvjezdane populacije.

Alternativno, moguće je da je ogromni oblak plina u ranoj fazi svemira kolabirao izravno u crnu rupu, ali takav proces zahtijeva vrlo specifične uvjete koje znanstvenici zasad nisu uočili. Zato je, barem zasad, scenarij o prvobitnoj crnoj rupi u blagoj prednosti.

Prof. Andrew Pontzen sa Sveučilišta u Durhamu, koji nije sudjelovao u istraživanju, ističe da bi potvrda ove hipoteze imala dalekosežne posljedice: 'Prvobitno porijeklo crnih rupa značilo bi preispitivanje temeljnih zakona fizike.' Dodaje, međutim, da je riječ o neizravnim dokazima i da će konačne odgovore možda donijeti tek nova generacija detektora gravitacijskih valova koji bi trebali početi raditi u idućem desetljeću, piše Guardian.