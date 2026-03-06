Wikipedia muku muči s halucinacijama umjetne inteligencije prilikom prijevoda

Rutinskim pregledom članaka otkrivene su pogreške te citati koji su nedostajali, bili zamijenjeni ili su se odnosili na stranice knjiga koje nisu imale nikakve veze s temom.
Wikipedia se bori s pronalaženjem halucinacija u člancima prevedenim korištenjem velikih jezičnih modela.
Neprofitna organizacija Open Knowledge Association (OKA) isplaćuje honorar ljudima koji prevode članke Wikipedije na druge jezike.
Problemi nastaju zbog oslanjanja na velike jezične modele poput Googleovog Geminija i ChatGPT-a za obavljanje prijevoda bez ljudskog pregleda.
Urednici Wikipedije koji su obavljali rutinske preglede prevedenih članaka pronašli su osnovne informativne pogreške koje nisu bile u člancima na izvornom jeziku te citate koji su nedostajali, bili su zamijenjeni ili su se odnosili na stranice knjiga koje nisu imale nikakve veze s temom.
Prije je sustav koristio Grok - alat zloglasan po proizvodnji ogromnih količina seksualiziranihmaterijala bez pristanka - ali OKA je navodno promijenila svoju politiku.
Pisci Wikipedije gotovo su u potpunosti neplaćeni. Osoba može uređivati Wikipediju kao dio drugog posla, poput primjerice agenta za odnose s javnošću, ali te izmjene zahtijevaju objavu i podložne su dodatnoj kontroli.
Dodavanje komercijalnog elementa velikim izmjenama, čak i u svrhu prevođenja, može potaknuti radnike koje plaća OKA na rad na brzinu i greške.
OKA plaća svojim radnicima oko 400 američkih dolara mjesečno za prevođenje s punim radnim vremenom. Iznos možda nije naročito velik u Europi, ali to je i dalje puno dalje na globalnom jugu, gdje žive mnogi prevoditelji.
Unatoč općoj politici Wikipedije protiv članaka generiranih velikim jezičnim modelima, urednici Wikipedije odlučili su nastaviti koristiti OKA-ine usluge.
Budući je engleska Wikipedija i dalje dvostruko veća od sljedećeg najvećeg jezika (ne računajući cebuansku Wikipediju, koju su - čini se - gotovo u potpunosti generirali botovi), a na jezicima s manje govornika često se manje radi, prijevodi važnih članaka su očajnički potrebni.
No, OKA-ini prevoditelji suočeni su sa znatno strožim uredničkim praksama nego obični korisnici: nakon pet dokumentiranih pogrešaka,
OKA-in prevoditelj može dobiti zabranu rada, a njegovi prethodni prijevodi mogu biti izbrisani, osim ako viši urednik ne preuzme odgovornost, piše PC World.