Wikipedia muku muči s halucinacijama umjetne inteligencije prilikom prijevoda

Problemi nastaju zbog oslanjanja na velike jezične modele poput Googleovog Geminija i ChatGPT-a za obavljanje prijevoda bez ljudskog pregleda.

Wikipedia se bori s pronalaženjem halucinacija u člancima prevedenim korištenjem velikih jezičnih modela.

Urednici Wikipedije koji su obavljali rutinske preglede prevedenih članaka pronašli su osnovne informativne pogreške koje nisu bile u člancima na izvornom jeziku te citate koji su nedostajali, bili su zamijenjeni ili su se odnosili na stranice knjiga koje nisu imale nikakve veze s temom.

Prije je sustav koristio Grok - alat zloglasan po proizvodnji ogromnih količina seksualiziranihmaterijala bez pristanka - ali OKA je navodno promijenila svoju politiku.



Pisci Wikipedije gotovo su u potpunosti neplaćeni. Osoba može uređivati ​​Wikipediju kao dio drugog posla, poput primjerice agenta za odnose s javnošću, ali te izmjene zahtijevaju objavu i podložne su dodatnoj kontroli.



Dodavanje komercijalnog elementa velikim izmjenama, čak i u svrhu prevođenja, može potaknuti radnike koje plaća OKA na rad na brzinu i greške.



OKA plaća svojim radnicima oko 400 američkih dolara mjesečno za prevođenje s punim radnim vremenom. Iznos možda nije naročito velik u Europi, ali to je i dalje puno dalje na globalnom jugu, gdje žive mnogi prevoditelji.



Unatoč općoj politici Wikipedije protiv članaka generiranih velikim jezičnim modelima, urednici Wikipedije odlučili su nastaviti koristiti OKA-ine usluge.



Budući je engleska Wikipedija i dalje dvostruko veća od sljedećeg najvećeg jezika (ne računajući cebuansku Wikipediju, koju su - čini se - gotovo u potpunosti generirali botovi), a na jezicima s manje govornika često se manje radi, prijevodi važnih članaka su očajnički potrebni.



No, OKA-ini prevoditelji suočeni su sa znatno strožim uredničkim praksama nego obični korisnici: nakon pet dokumentiranih pogrešaka,



OKA-in prevoditelj može dobiti zabranu rada, a njegovi prethodni prijevodi mogu biti izbrisani, osim ako viši urednik ne preuzme odgovornost, piše PC World.