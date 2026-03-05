Izrael razorio 300 raketnih lansera, Iran lansirao nove projektile; Još jedna zemlja se uključuje u rat?

I Kanada se uključuje u rat?

Kanadski premijer Mark Carney izjavio je da Kanada ne može potpuno isključiti mogućnost sudjelovanja u ratu koji vode Sjedinjene Američke Države i Izrael protiv Irana, iako je ranije rekao da njegova zemlja neće sudjelovati u sukobu.

Govoreći u Canberri zajedno s australskim premijerom Anthonyjem Albaneseom, Carney je rekao da se takva mogućnost ne može u potpunosti isključiti. ‘Nikada se ne može kategorički isključiti sudjelovanje’, poručio je, naglasivši da je riječ o hipotetskom scenariju.

Dodao je da će Kanada ‘stajati uz svoje saveznike’ te da će uvijek braniti svoje građane, ali je istaknuo i da Ottawa nije bila unaprijed obaviještena o američko-izraelskim napadima na Iran, javlja Guardian.