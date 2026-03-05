Izrael razorio 300 raketnih lansera, Iran lansirao nove projektile; Još jedna zemlja se uključuje u rat?

RAT NA BLISKOM ISTOKU
Ključne vijesti dana
- Izrael je objavio da pokreće napade na Teheran te na, kako tvrdi, infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu. Istodobno je Iran dronom napao Amazonov podatkovni centar u Bahreinu, izvijestila je iranska državna novinska agencija.
- Republikanci su odbacili rezoluciju kojom bi se predsjednika Donalda Trumpa obvezalo da za buduće američke vojne akcije protiv Teherana traži odobrenje Kongresa. Načelnik Združenog stožera ranije je poručio da će SAD ‘progresivno dublje napadati’ Iran.
- Pentagon je objavio identitet dvojice preostalih američkih vojnika koji su poginuli u napadu dronom u Kuvajtu u nedjelju.
- Prema američkoj organizaciji za ljudska prava, u Iranu je poginulo oko 1100 ljudi otkako su SAD i Izrael tijekom vikenda pokrenuli napade.
-
08:10
I Kanada se uključuje u rat?
Kanadski premijer Mark Carney izjavio je da Kanada ne može potpuno isključiti mogućnost sudjelovanja u ratu koji vode Sjedinjene Američke Države i Izrael protiv Irana, iako je ranije rekao da njegova zemlja neće sudjelovati u sukobu.
Govoreći u Canberri zajedno s australskim premijerom Anthonyjem Albaneseom, Carney je rekao da se takva mogućnost ne može u potpunosti isključiti. ‘Nikada se ne može kategorički isključiti sudjelovanje’, poručio je, naglasivši da je riječ o hipotetskom scenariju.
Dodao je da će Kanada ‘stajati uz svoje saveznike’ te da će uvijek braniti svoje građane, ali je istaknuo i da Ottawa nije bila unaprijed obaviještena o američko-izraelskim napadima na Iran, javlja Guardian.
-
08:01
Cijene nafte su se stabilizirale
Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi porasli jer su se cijene nafte stabilizirale, nakon dva dana snažnog rasta. Rast indeksa zahvaljuje se nadi ulagača u popuštanje sukoba na Bliskom istoku, nakon vijesti u New York Timesu da su iranski obavještajci posredno poručili američkim obavještajcima da je Iran otvoren za pregovore. Premda niti Bijela kuća, niti Iran pokazuju da su spremni na smanjenje tenzija, ulagači se nadaju da se priprema teren za diplomatsko rješenje sukoba. >>CIJELI ČLANAK<<
-
07:59
Iran poslao bombardere na najveću američku bazu
U ponedjeljak ujutro iranska Revolucionarna garda poslala je dva taktička bombardera Su-24, zrakoplove sovjetskog podrijetla, prema zračnoj bazi Al Udeid u Kataru, gdje se obično nalazi oko 10.000 američkih vojnika. Prema jednom izvoru, iranski zrakoplovi bili su ‘dvije minute’ udaljeni od svojih ciljeva.
Katarski lovci oborili su ih u svojoj prvoj zračnoj borbenoj misiji, doznaje CNN od dva izvora upoznata s operacijom. >>CIJELI ČLANAK<<
-
07:56
Senat odbio ograničiti Trumpove 'ratne' ovlasti
Republikanska većina u Senatu odbila je u srijedu rezoluciju kojom se zahtijevalo da predsjednik Donald Trump za rat u Iranu mora imati odobrenje Kongresa. Rezoluciju, kojom se tražio prekid svih neprijateljstava prema Iranu koje nije odobrio Kongres, predložio je demokratski senator Tim Kaine.
Njegova inicijativa odbijena je rezultatom 53-47. Glasalo se uglavnom po stranačkim linijama. Jedini demokrat koji je glasao protiv bio je John Fetterman, senator iz Pennsylvanije koji podržava rat, a jedini republikanac za rezoluciju bio je Rand Paul iz Kentuckyja.
-
07:56
Iz čamca pogođen tanker uz obalu Kuvajta
Tanker uz obalu Kuvajta pogođen je u snažnoj eksploziji, nakon čega je došlo do izlijevanja nafte u more, priopćila je britanska pomorska sigurnosna agencija UK Maritime Trade Operations (UKMTO).
‘U vodi je primijećena nafta koja istječe iz jednog teretnog spremnika, što bi moglo imati određene posljedice za okoliš. Brod je primio vodu, ali nema izvješća o požaru i posada je sigurna’, navodi UKMTO. Prema njihovim informacijama, posada tankera nakon eksplozije uočila je manji čamac koji se udaljavao s mjesta incidenta. >>CIJELI ČLANAK<<
-
07:55
Iran lansirao nove projektile prema Izraelu
Iranski projektili u ranim jutarnjim satima u četvrtak lansirani su prema Izraelu, priopćila je izraelska vojska. Kako javlja Agence France-Presse (AFP), pozivajući se na izraelske hitne službe, zasad nema izvješća o poginulima ili ozlijeđenima.
U razmaku od dva sata izdana su tri uzbune, a novinari AFP-a čuli su eksplozije u Jeruzalemu. Vojska je u međuvremenu objavila da građani mogu napustiti skloništa.
-
07:53
Izrael: Iranska moć slabi
Izraelski vojni glasnogovornik Nadav Shoshani rekao je da su operacije usmjerene na bacače raketa i zalihe projektila značajno doprinijele smanjenju broja raketa koje se dnevno ispaljuju iz Irana.
Izrael se i u srijedu suočio s nekoliko uzbuna zbog raketnih napada. Prema Shoshaniju, Iran sada ponekad prema Izraelu ispaljuje samo pojedinačne rakete, umjesto više njih odjednom.
U subotu, kada su Izrael i Sjedinjene Američke Države započeli napade na ciljeve u Iranu, iz Irana je prema Izraelu ispaljeno "mnogo desetaka" raketa, rekao je.
Ukupno je Iran do sada lansirao "nekoliko stotina" raketa diljem regije, prema riječima vojnog glasnogovornika. Shoshani je već u utorak izjavio da iranska vatrena moć slabi.
Izraelska vojska je prvi put od početka kampanje također objavila da je napala "vojne ciljeve" u gradovima Isfahan i Shiraz, uključujući skladišta raketa.