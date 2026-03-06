Stigao je ChatGPT 5.4, evo što donosi

OpenAI tvrdi da je najnoviji AI model puno učinkovitiji te da je daleko manje podložan klasičnim problemima poput pogrešnih odgovora ili halucinacija
Nakon kontroverzne odluke o suradnji s američkim Ministarstvom obrane (DoD), koja je izazvala negativne reakcije javnosti i unutar same tvrtke, OpenAI pokušava vratiti povjerenje korisnika lansiranjem najnovijeg modela - GPT-5.4. Tvrtka ga opisuje kao 'najsposobniji i najučinkovitiji model za profesionalni rad', ističući značajna poboljšanja u razumijevanju, programiranju i autonomnim radnim procesima, sve unutar jednog unificiranog modela.
Dostupnost i osnovne karakteristike
GPT-5.4 počinje se uvoditi od danas i bit će dostupan u ChatGPT-u, Codexu te preko OpenAI-jevog API-ja. Korisnici ChatGPT-a Plus, Teams i Pro plana dobit će pristup GPT-5.4 Thinking, dok će GPT-5.4 Pro biti dostupan preko API-ja, kao i za ChatGPT Enterprise i Edu pretplatnike.
Najznačajnija novost je da je GPT-5.4 prvi OpenAI-jev model opće namjene s ugrađenim mogućnostima autonomne upotrebe računala. To znači da model može samostalno obavljati zadatke preko različitih aplikacija na korisnikovom uređaju, uključujući pisanje i izvođenje koda, kao i slanje naredbi tipkovnicom i mišem za navigaciju operativnim sustavom. Ovo predstavlja veliki korak naprijed u razvoju tzv. agentičke umjetne inteligencije.
Benchmark rezultati i poboljšanja
OpenAI tvrdi da je GPT-5.4 postigao vrhunske rezultate na nekoliko ključnih benchmark testova. Model je zauzeo prvo mjesto na Mercorovom APEX-Agents benchmarku, koji mjeri performanse za profesionalne usluge, kao i na OSWorld-Verified i WebArena Verified testovima koji se usredotočuju na upotrebu računala.
Za prosječnog korisnika ChatGPT-a, koji model uglavnom koristi za postavljanje pitanja i dobivanje odgovora, OpenAI obećava značajna poboljšanja. Prema tvrtki, pojedinačni odgovori GPT-5.4 su 33 posto manje vjerojatno da će sadržavati pogreške u odnosu na GPT-5.2, a ukupna vjerojatnost grešaka smanjena je za 18 posto. Također, model je manje sklon 'halucinacijama', odnosno izmišljanju nepostojećih činjenica, piše Gizmodo.
Javna reakcija i budućnost platforme
OpenAI se nada da će ova poboljšanja privući natrag korisnike, posebno nakon što je platforma, prema izvješćima, izgubila oko 1,5 milijuna korisnika nakon najave suradnje s Ministarstvom obrane. Odluka je izazvala ne samo javnu kritiku, već i unutarnje neslaganje s nekim zaposlenicima otvoreno izražavajući protivljenje suradnji s Pentagonom. Iako manje grešaka u odgovorima sigurno poboljšava korisničko iskustvo, pitanje je hoće li to biti dovoljno da se obnovi povjerenje u tvrtku i njenog vodstva.