Stigao je ChatGPT 5.4, evo što donosi

Nakon kontroverzne odluke o suradnji s američkim Ministarstvom obrane (DoD), koja je izazvala negativne reakcije javnosti i unutar same tvrtke, OpenAI pokušava vratiti povjerenje korisnika lansiranjem najnovijeg modela - GPT-5.4. Tvrtka ga opisuje kao 'najsposobniji i najučinkovitiji model za profesionalni rad', ističući značajna poboljšanja u razumijevanju, programiranju i autonomnim radnim procesima, sve unutar jednog unificiranog modela.

Dostupnost i osnovne karakteristike

GPT-5.4 počinje se uvoditi od danas i bit će dostupan u ChatGPT-u, Codexu te preko OpenAI-jevog API-ja. Korisnici ChatGPT-a Plus, Teams i Pro plana dobit će pristup GPT-5.4 Thinking, dok će GPT-5.4 Pro biti dostupan preko API-ja, kao i za ChatGPT Enterprise i Edu pretplatnike.

Najznačajnija novost je da je GPT-5.4 prvi OpenAI-jev model opće namjene s ugrađenim mogućnostima autonomne upotrebe računala. To znači da model može samostalno obavljati zadatke preko različitih aplikacija na korisnikovom uređaju, uključujući pisanje i izvođenje koda, kao i slanje naredbi tipkovnicom i mišem za navigaciju operativnim sustavom. Ovo predstavlja veliki korak naprijed u razvoju tzv. agentičke umjetne inteligencije.