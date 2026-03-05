Nvidia neće uložiti sto milijardi američkih dolara u OpenAI

Nedavno Nvidijino ulaganje 30 mlrd. USD , što je bilo dio runde financiranja OpenAI-a od 110 mlrd. USD prošlog mjeseca - što je također uključivalo Amazonovo ulaganje vrijedno 50 mlrd. USD i Softbankovih 30 mlrd. USD - vjerojatno će biti posljednje.

Prema riječima glavnog izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga , ogromna investicija u OpenAI vrijedna 100 milijardi američkih dolara koju je ta tvrtka najavila vjerojatno se neće dogoditi.

Zašto? Huang je kao razlog naveo planove za OpenAI-a za javnu ponudu dionica krajem ove godine.

Podsjetimo, OpenAI i Nvidia predstavili su ugovor vrijedan 100 mlrd. USD u rujnu prošle godine. Nvidia je obećala izgraditi 10 gigavata podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju za OpenAI.

Ulaganje je trebalo biti obavljeno u 10 rata, sa svakim gigavatom koji će biti pušten u rad. Prvi je bio planiran za drugu polovicu 2026. godine.

Zauzvrat, OpenAI bi dio te investicije upotrijebio za najam Nvidijinih čipova.

Objava je potaknula raspravu o opasnostima kružnog sklapanja poslova i strahovima od rastućeg balona umjetne inteligencije.

Dok je nekolicina vodećih tvrtki za umjetnu inteligenciju iznova i iznova potpisivala ugovore vrijedne više milijardi dolara, mnogi su ukazivali na to kako bi financijske ovisnosti mogle biti znak nestabilnosti. Ako jedan posao propadne ili potražnja ne bude očekivana, domino efekt mogao bi srušiti cijeli sustav.

Sporazum nakon toga nije zaživio, a pojavile su se i glasine o drami između dvije tvrtke.

Nvidia je u studenom sporazum proglasila pismom namjere, da bi u siječnju rekli medijima kako razgovori nisu odmakli dalje od početne faze.

Huang je također privatno kritizirao nedostatak discipline u poslovnom pristupu OpenAI-a i bio je zabrinut kako bi ta tvrtka mogla zaostati za konkurentima poput Googlea i Anthropica, što bi u konačnici utjecalo na Nvidijinu prodaju.

OpenAI, s druge strane, nije bio zadovoljan mogućnostima zaključivanja Nvidijinih čipova, optuživši hardver te tvrtke za neke od slabosti svog pomoćnika za AI kodiranje Codexa.

Obje strane su negirale glasine o sukobu, a Huang je čak tvrdio kako je 'sve na dobrom putu'.

Ipak, mediji su nekoliko dana kasnije objavili kako će dvije tvrtke odustati od dogovora, pozivajući se na anonimne izvore, piše Gizmodo.