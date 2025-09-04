Pogrešno su nas učili? Svijet ne izgleda onako kako je prikazan na najčešće korištenim mapama

Afrička unija podržala je kampanju #CorrectTheMap, poziv Ujedinjenim narodima i široj globalnoj zajednici na korištenje drugačije vrste karte svijeta, a ona trenutno ima preko 4500 potpisa.

Najčešće korišten zemljovid naziva se Mercatorova projekcija. Kartografske projekcije su način na koji kartografi (izrađivači karata) 'spljošte' trodimenzionalnu Zemlju u dvodimenzionalnu kartu, a Mercatorova projekcija nastala je prije više od 450 godina te je osmišljena za kolonijalna istraživanja i pomorsku trgovinu. No tijekom stoljeća postala je 'svestrana' projekcija za mnoge vlasti, obrazovne institucije i tvrtke.

Taj ravni crtež napuhuje veličinu zemalja bliže Sjevernom ili Južnom polu, preuveličava površinu Sjeverne Amerike i Euroazije, a podcjenjuje veličinu većeg dijela Južne Amerike i Afrike. Kao najveći kontinent na jugu, Afrika je žrtva ove kartografske nejednakosti.

Kampanja #CorrectTheMap poziva na prelazak na kartografsku projekciju Jednaka Zemlja (Equal Earth), a nju je 2018. godine razvio međunarodni tim kartografa te se bavi distorzijama pronađenim u Mercatorovoj projekciji.

Karte nisu neutralne

Kontroverze oko kartografskih projekcija nisu nove. Od 1970-ih kartografi raspravljaju o tome kako određene projekcije iskrivljuju izgled Zemlje i kako ljudi zamišljaju svoje mjesto u tom svijetu. U središtu rasprava o kartama su napetosti oko toga kakvu moć one imaju u svijetu.

Promjena kartografskih projekcija za Afričku uniju više je od ispravljanja tehničke greške. To je također prilika za utjecaj na to kako sadašnji i budući korisnici karata gledaju na Afriku te govore o njoj.