KREĆE ŠIRENJE

Nova velika investicija u domaći tech: Farseer osigurao 7,2 milijuna dolara

L. Š.

16.02.2026 u 10:11

Matija Nakić, Matej Trbara, Luka Mijatović, Zrinko Dolić
Matija Nakić, Matej Trbara, Luka Mijatović, Zrinko Dolić
Domaća platforma za financijsko planiranje Farseer zaključila je Series A investicijsku rundu vrijednu 7,2 milijuna dolara, čime planira ubrzati međunarodno širenje i dodatno ojačati organizaciju u fazi ubrzanog rasta. Rundu predvodi investicijski fond AYMO Ventures, uz ponovno sudjelovanje SQ Capitala, koji je kompaniju podržao još u pre-seed i seed fazama

Dok su dosadašnje faze bile usmjerene na potvrdu proizvoda, Series A označava fazu ubrzanog skaliranja. Fokus će pritom biti na širenju timova i zapošljavanju stručnjaka diljem Europe, posebno inženjera, tehničkih konzultanata za implementaciju softvera te prodajnih i marketinških stručnjaka koji će voditi ekspanziju na tržišta Zapadne Europe i Sjeverne Amerike.

'Series A runda dolazi u trenutku kada smo dokazali da imamo proizvod koji se može ponovno prodavati i skalirati. Znamo koje klijente ciljamo, znamo kako doći do njih i znamo im brzo isporučiti stvarnu vrijednost', poručila je suosnivačica i CEO Farseera Matija Nakić.

Farseer je osnovan 2020. godine s ciljem modernizacije korporativnog financijskog planiranja. Iz tvrtke ističu kako se velik broj kompanija i dalje oslanja na alate poput Excela i Google Sheetsa, koji u kompleksnim enterprise okruženjima često postaju ograničenje zbog nepovezanih podataka i složenog upravljanja informacijama. Njihova platforma, navode, omogućuje objedinjavanje planova, prognoza i izvještaja unutar jedinstvenog sustava, čime se smanjuje potreba za ručnim usklađivanjem podataka i financijskim timovima ostavlja više prostora za strateško odlučivanje.

'Od početka smo znali da gradimo enterprise-first platformu. Htjeli smo dokazati da je moguće isporučiti vrhunske performanse i brzinu implementacije bez kompleksnosti tipične za ovu kategoriju softvera', istaknuli su suosnivači Luka Mijatović, Zrinko Dolić i Matej Trbara.

Luka Mijatović, Matija Nakić, Matej Trbara, Zrinko Dolić
Luka Mijatović, Matija Nakić, Matej Trbara, Zrinko Dolić

Dio investicije bit će usmjeren i na daljnji razvoj vlastite baze podataka Rama DB te naprednih funkcionalnosti temeljenih na umjetnoj inteligenciji. U Farseeru navode kako AI razvijaju s naglaskom na rad s strukturiranim i kontekstualno modeliranim podacima kako bi rješenja bila primjenjiva u stvarnim poslovnim procesima.

Nakon prethodne seed runde i širenja na međunarodna tržišta, uključujući Sjedinjene Države, tvrtka ističe kontinuirani rast prihoda i stabilan portfelj međunarodnih klijenata kao temelj za novu investiciju. Cilj je, poručuju, dodatno učvrstiti poziciju platforme koja povezuje financije, analitiku i podatke u jedinstveni integrirani sustav.

