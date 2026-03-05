Procurilo iz Pentagona: Iran je rasporedio tisuće dronova, nemamo kapaciteta da ih zaustavimo

Američki vojni vrh upozorio je zakonodavce da Sjedinjene Države možda neće moći presresti svaki iranski dron u slučaju masovnog napada na američke vojne instalacije i imovinu. Informacija je iznesena na zatvorenom brifingu na Capitol Hillu, a prenijele su je dvije osobe upoznate s tim razgovorima

Prema njihovim riječima, dužnosnici predvođeni načelnikom Združenog stožera američke vojske, generalom Danom Caineom, upozorili su da je Iran rasporedio tisuće dronova namijenjenih jednokratnim napadima. Američka vojska, istaknuli su, ima kapacitete za presretanje velike većine takvih letjelica, ali ne i zaustavljanje baš svake. Zbog toga se američka strategija trenutačno fokusira na brzo uništavanje lansirnih lokacija dronova i konvencionalnih projektila. Sugovornici koji su otkrili detalje s brifinga govorili su pod uvjetom anonimnosti jer se radi o osjetljivim sigurnosnim informacijama.

Iran koristi jeftine, ali razorne dronove Iran je, kao odgovor na američke napade, počeo koristiti svoje relativno jeftine dronove tipa Šahid za jednokratne napade. Riječ je o letjelicama koje lete nisko i sporo, zbog čega ih je, prema procjenama stručnjaka, teže uočiti i oboriti klasičnim sustavima protuzračne obrane nego balističke rakete. Visoki dužnosnik američke administracije tvrdi da je iranska strategija bila natjerati SAD da za obranu troši svoje najnaprednije presretače sustava Patriot i THAAD. No, prema njegovim riječima, ta se procjena pokazala pogrešnom jer američke snage koriste više metoda za obaranje dronova.

Unatoč tome, dio demokrata u Kongresu izrazio je zabrinutost zbog trošenja skupih presretača, osobito u obrani od balističkih projektila koje lansira Iran. General Caine, prema riječima jednog izvora upoznatog s raspravom, priznao je te zabrinutosti, iako je javno poručio da su zalihe streljiva dovoljne. 'Imamo dovoljno preciznog streljiva za zadatak koji je pred nama, i u napadu i u obrani', rekao je Caine na konferenciji za novinare u Pentagonu u srijedu ujutro, ne iznoseći pritom konkretne brojke. SAD troši milijardu dolara dnevno Visok tempo borbenih djelovanja pokazao se iznimno skupim. U prvim danima sukoba SAD je trošio oko dvije milijarde dolara dnevno, no taj je iznos u međuvremenu pao na približno milijardu dolara. Očekuje se da će se troškovi smanjivati kako sukob bude odmicao, rekao je izvor upoznat s preliminarnom analizom američkog Ministarstva obrane. Glasnogovornik Bijele kuće nije odmah odgovorio na upit za komentar, a glasnogovornik Združenog stožera odbio je govoriti o detaljima zbog sigurnosnih razloga.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Media Magik Entertainment