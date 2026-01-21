Želite više privatnosti na iPhoneu? Isprobajte ove trikove

Ako želite dodatno osigurati svoje podatke i samim time i svoj telefon, sve što trebate je zaviriti malo dublje u postavke

Kada koristite uređaje koji su stalno povezani s internetom, teško je u potpunosti zaštititi privatnost. Ipak, postoji niz učinkovitih trikova za iPhone koji mogu znatno otežati praćenje i prikupljanje podataka te neovlašteno zavirivanje u vaš digitalni život. Od ugrađenih postavki, poput upravljanja dozvolama aplikacija, do dodatne opreme, kao što su zaštitne folije za ekran, ovo je deset poteza koje bi svaki korisnik iPhonea trebao razmotriti.

Zaštitite ekran od znatiželjnih pogleda Nijedna softverska postavka ne može spriječiti nekoga da vam preko ramena gleda u ekran ili pokuša zapamtiti lozinku. Tu pomaže zaštitna folija za privatnost jer zatamnjuje prikaz svima osim osobi koja gleda izravno u ekran. Iako takve folije mogu malo smanjiti svjetlinu i nisu uvijek ugodne na dodir kao originalni zaslon, u javnim prostorima pružaju jednostavnu i jeftinu zaštitu privatnosti, piše Lifehacker. Ograničite Appleovo prikupljanje podataka Iako Apple ima reputaciju tvrtke koja se brine o privatnosti, dio podataka i dalje se prikuplja. U postavkama Settings > Privacy & Security moguće je smanjiti količinu informacija koje skuplja o vama, osobito u odjeljcima Analytics & Improvements, Apple Advertising i Location Services > System Services. Isključivanje nepotrebnih opcija može znatno ograničiti praćenje. Pažljivo upravljajte dozvolama aplikacija Mnoge aplikacije traže pristup obavijestima, lokaciji, kontaktima, kameri ili mikrofonu, iako im to često nije nužno. Najsigurniji pristup je dopustiti samo ono što je doista potrebno, a iOS omogućuje dijeljenje ograničenog broja fotografija ili kontakata te davanje približne, ne i točne lokacije. Razmislite o brisanju aplikacija koje vas intenzivno prate Aplikacije često prikupljaju više podataka nego njihove web verzije. Korištenjem društvenih mreža putem Safarija, umjesto službenih aplikacija, smanjujete količinu podataka koju dijelite, a istodobno se teže upuštate u beskonačno skrolanje. Instalirajte blokator oglasa ili sigurniji DNS Blokatori oglasa u Safariju mogu spriječiti velik dio praćenja, no za širu zaštitu preporučuje se korištenje šifriranih DNS usluga poput NextDNS-a ili AdGuard DNS-a. One blokiraju oglase i trackere u većini aplikacija te pružaju dodatnu sigurnost.