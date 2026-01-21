Želite više privatnosti na iPhoneu? Isprobajte ove trikove

Ako želite dodatno osigurati svoje podatke i samim time i svoj telefon, sve što trebate je zaviriti malo dublje u postavke
Kada koristite uređaje koji su stalno povezani s internetom, teško je u potpunosti zaštititi privatnost. Ipak, postoji niz učinkovitih trikova za iPhone koji mogu znatno otežati praćenje i prikupljanje podataka te neovlašteno zavirivanje u vaš digitalni život.
Od ugrađenih postavki, poput upravljanja dozvolama aplikacija, do dodatne opreme, kao što su zaštitne folije za ekran, ovo je deset poteza koje bi svaki korisnik iPhonea trebao razmotriti.
Zaštitite ekran od znatiželjnih pogleda
Nijedna softverska postavka ne može spriječiti nekoga da vam preko ramena gleda u ekran ili pokuša zapamtiti lozinku. Tu pomaže zaštitna folija za privatnost jer zatamnjuje prikaz svima osim osobi koja gleda izravno u ekran.
Iako takve folije mogu malo smanjiti svjetlinu i nisu uvijek ugodne na dodir kao originalni zaslon, u javnim prostorima pružaju jednostavnu i jeftinu zaštitu privatnosti, piše Lifehacker.
Ograničite Appleovo prikupljanje podataka
Iako Apple ima reputaciju tvrtke koja se brine o privatnosti, dio podataka i dalje se prikuplja. U postavkama Settings > Privacy & Security moguće je smanjiti količinu informacija koje skuplja o vama, osobito u odjeljcima Analytics & Improvements, Apple Advertising i Location Services > System Services. Isključivanje nepotrebnih opcija može znatno ograničiti praćenje.
Pažljivo upravljajte dozvolama aplikacija
Mnoge aplikacije traže pristup obavijestima, lokaciji, kontaktima, kameri ili mikrofonu, iako im to često nije nužno. Najsigurniji pristup je dopustiti samo ono što je doista potrebno, a iOS omogućuje dijeljenje ograničenog broja fotografija ili kontakata te davanje približne, ne i točne lokacije.
Razmislite o brisanju aplikacija koje vas intenzivno prate
Aplikacije često prikupljaju više podataka nego njihove web verzije. Korištenjem društvenih mreža putem Safarija, umjesto službenih aplikacija, smanjujete količinu podataka koju dijelite, a istodobno se teže upuštate u beskonačno skrolanje.
Instalirajte blokator oglasa ili sigurniji DNS
Blokatori oglasa u Safariju mogu spriječiti velik dio praćenja, no za širu zaštitu preporučuje se korištenje šifriranih DNS usluga poput NextDNS-a ili AdGuard DNS-a. One blokiraju oglase i trackere u većini aplikacija te pružaju dodatnu sigurnost.
Iskoristite značajku Safety Check
Safety Check omogućuje brz pregled svega što dijelite – od lokacije i lozinki do bilješki i kalendara. Nalazi se u Settings > Privacy & Security > Safety Check i osobito je koristan u situacijama u kojima želite brzo povući pristup podacima.
Koristite pouzdan upravitelj lozinki
Upravitelji lozinki, poput Appleove aplikacije Passwords ili BitWardena, omogućuju stvaranje snažnih i jedinstvenih lozinki za svaku uslugu. Podržavaju i autentifikaciju u dva stupnja te passkeyeve, otpornije na phishing napade.
Šifrirajte sigurnosne kopije podataka
Šifrirane sigurnosne kopije u iCloudu ili aplikacijama za razmjenu poruka znatno smanjuju rizik od neovlaštenog pristupa. Važno je, međutim, zapamtiti ili sigurno pohraniti lozinku za enkripciju jer bez nje ni vi ne možete vratiti podatke.
Uklonite identifikacijske podatke s fotografija
Fotografije često sadrže EXIF podatke, uključujući lokaciju snimanja. Prije objave na društvenim mrežama preporučuje se ukloniti te podatke da biste smanjili digitalni trag.
Lockdown Mode za ekstremne situacije
Lockdown Mode namijenjen je zaštiti od sofisticiranih napada, poput državnog nadzora ili špijunaže. On znatno ograničava funkcionalnosti iPhonea, a može biti presudan u rijetkim, ali visokorizičnim situacijama. Dostupan je u Settings > Privacy & Security > Lockdown Mode.
Iako nijedna mjera ne jamči potpunu privatnost, kombinacija ovih koraka može znatno smanjiti količinu podataka koju dijelite i povećati vam digitalnu sigurnost.