Apple je ključne AI karte predao Googleu. Evo što to znači za iPhone i Siri

Znakovi su bili vidljivi već neko vrijeme. Apple je, prema izvješćima, testirao Anthropicov Claude i OpenAI-ev ChatGPT da bi unaprijedio Siri , no na kraju se odlučio za Google, što je snažna potvrda Geminijevih sposobnosti. Pitanje je što to konkretno znači za milijune korisnika iPhonea, piše Euronews .

'Ovi će modeli pokretati buduće značajke Apple Intelligencea, uključujući personaliziraniju Siri, a ona stiže ove godine', poručila je kompanija. To je velika pobjeda za Google , odlična vijest za korisnike Appleovih uređaja , ali i implicitno priznanje da kompanija nije uspjela voditi AI utrku istim tempom kao Google, Meta i OpenAI.

Jedna od najvećih objava u tehnološkom svijetu o suradnji između dvije najveće tehnološke kompanije na planetu svedena je na kratko zajedničko priopćenje od manje od sto riječi. Apple je objavio da će Googleov Gemini pokretati preporod glasovnog asistenta Siri, kao i temeljni okvir za AI iskustva na iPhoneu i Macu.

Što je s privatnošću?

S umjetnom inteligencijom dolazi i veliki problem koji je teško ignorirati: privatnost. AI asistenti ulaze dublje u naše živote nego društvene mreže ikad prije. Imaju pristup e-mailovima, kalendarima, fotografijama, datotekama i svakodnevnim navikama. Uz to, svaki AI upit obično se obrađuje na poslužiteljima kompanija, a podaci se ponekad pohranjuju za treniranje modela ili sigurnosne svrhe.

Rješenje je tzv. on-device AI, gdje se obrada odvija izravno na uređaju, no takvi modeli su ograničeni i sporiji te je za složenije zadatke nužna obrada u oblaku. Upravo tu Apple pokušava povući jasnu liniju između Geminijeve inteligencije i korisničkih podataka.

Apple naglašava da će Apple Intelligence nastaviti raditi na samim uređajima i kroz sustav Private Cloud Compute (PCC), uz zadržavanje visokih standarda privatnosti. Podaci se šifriraju čim napuste uređaj, a nakon obrade se brišu. Gemini tako daje 'mozak', ali obrada i sigurnost ostaju pod Appleovom kontrolom, što znači da Google nema pristup korisničkim podacima.

Što slijedi za Siri?

Razlika između Geminija i Siri danas je očita svakome tko je koristio oba asistenta. Googleov AI već sada može obavljati složene zadatke, odgovarati kontekstualno i raditi kroz više aplikacija. Siri u mnogim takvim situacijama posrće ili se oslanja na ChatGPT.

Partnerstvo Applea i Googlea trebalo bi zatvoriti taj jaz. Gemini će unaprijediti Apple Foundation Models - temeljne modele koji stoje iza sažimanja teksta, alata za pisanje, generiranja slika i međuaplikacijskih radnji. Ti modeli mogu raditi lokalno ili u Appleovom oblaku, a namijenjeni su i developerima koji žele dodati AI funkcionalnosti u svoje aplikacije.

Primjerice, umjesto ručnog slaganja liste pjesama, korisnik bi mogao reći Siri: 'Napravi playlistu s mojim najslušanijim pjesmama ovog mjeseca.' Danas to na iPhoneu još nije moguće, ali s Geminijem u pozadini postaje mogućnost.

Nova generacija AI iskustava

Apple već ima infrastrukturu, poput App Intentsa, za rad preko aplikacija, no do sada nije bila dovoljno moćna. S Geminijem kao temeljem, Siri bi mogla postati istinski konverzacijski asistent koji obavlja zadatke kroz Appleove i aplikacije trećih strana bez njihovog otvaranja.

To bi moglo unaprijediti univerzalno pretraživanje, upravljanje bilješkama, glazbom, e-mailovima i kalendarom, ali i omogućiti prirodnije upravljanje aplikacijama poput WhatsAppa, Spotifya ili drugih servisa, uz manji rizik za privatnost nego kod vanjskih AI aplikacija.

Apple pritom neće 'kopirati' Gemini te taj brend vjerojatno neće biti vidljiv korisnicima zato što Apple preuzima inteligenciju, ali zadržava vlastiti dizajn, ponašanje i kontrolu iskustva.

Ostaje otvoreno pitanje kakva će biti uloga ChatGPT-ja, koji je već integriran u Apple Intelligence, a odgovor će vjerojatno stići na Appleovoj developerskoj konferenciji u lipnju. Što god nas čekalo po pitanju Siri, više ćemo saznati na skorašnjem WWDC-ju.