Insajderi najavljuju: Preklopni iPhone će riješiti problem nabora na ekranu

Apple navodno radi na dvije ključne boljke preklopnih uređaja: pregibu na zaslonu i nedostatku dugotrajnosti
Apple je poznat po tome da nove tehnologije uvodi sporije od konkurencije. Bilo da je riječ o OLED zaslonima ili brzini osvježenja od 120 Hz, kompanija iz Cupertina često je za proizvođačima Androida kasnila nekoliko godina. No zauzvrat Apple gotovo uvijek pokušava tehnologiju dodatno unaprijediti i učiniti je korisnijom u praksi.
Prema informacijama kineskog leakera Digital Chat Stationa (DCS), Apple eksperimentira s ultratankim, fleksibilnim staklom promjenjive debljine za glavni zaslon svog navodnog sklopivog iPhonea. Iako se tvrtka još uvijek suočava s tehničkim izazovima u potpunom uklanjanju pregiba na zaslonu, čini se da je na dobrom putu i da bi mogla predstaviti sklopivi telefon bez vidljive linije pregiba već 2026. godine.
Apple navodno istražuje znatno složeniju, višeslojnu strukturu ultratankog stakla od one kakvu danas viđamo na sklopivim uređajima. Takav zaslon mogao bi biti kombiniran s redizajniranim mehanizmom šarke i potpornom pločom ispod zaslona. Zajedno bi ti elementi smanjili mehanički stres na mjestu savijanja, čime bi se pregib učinio znatno manje vidljivim, piše Digital Trends.
No Appleove ambicije ne staju samo na tome. Tvrtka, prema navodima, ulaže znatna sredstva i vrijeme u razvoj materijala koji neće biti bez pregiba samo kad je nov, već će zadržati isti izgled i nakon tisuća savijanja, odnosno nakon nekoliko godina svakodnevnog korištenja. Upravo ta potraga za 'savršenim' rješenjem razlog je dugotrajnog razvoja.
Iako su moderni sklopivi telefoni, poput Galaxyja Z Fold7, danas bliži klasičnim pametnim telefonima nego ikad prije, i dalje ih muče dva ključna problema: vidljivi pregib zaslona i dugoročna izdržljivost. Appleov oprezniji i strateškiji pristup izravno cilja upravo te slabosti.
Premda cijena prvog Appleova sklopivog telefona vjerojatno neće biti pristupačna širokim masama, postoji realna mogućnost da upravo taj uređaj postane prvi sklopivi telefon s praktički nevidljivim pregibom i znatno izdržljivijim kućištem nego što smo dosad navikli. Ako planirate kupnju takvog uređaja, rujan 2026. mogao bi biti trenutak za veliko uzbuđenje - i ozbiljnu pripremu novčanika.