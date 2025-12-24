Insajderi najavljuju: Preklopni iPhone će riješiti problem nabora na ekranu

Apple je poznat po tome da nove tehnologije uvodi sporije od konkurencije. Bilo da je riječ o OLED zaslonima ili brzini osvježenja od 120 Hz, kompanija iz Cupertina često je za proizvođačima Androida kasnila nekoliko godina. No zauzvrat Apple gotovo uvijek pokušava tehnologiju dodatno unaprijediti i učiniti je korisnijom u praksi.

Prema informacijama kineskog leakera Digital Chat Stationa (DCS), Apple eksperimentira s ultratankim, fleksibilnim staklom promjenjive debljine za glavni zaslon svog navodnog sklopivog iPhonea. Iako se tvrtka još uvijek suočava s tehničkim izazovima u potpunom uklanjanju pregiba na zaslonu, čini se da je na dobrom putu i da bi mogla predstaviti sklopivi telefon bez vidljive linije pregiba već 2026. godine.

Apple navodno istražuje znatno složeniju, višeslojnu strukturu ultratankog stakla od one kakvu danas viđamo na sklopivim uređajima. Takav zaslon mogao bi biti kombiniran s redizajniranim mehanizmom šarke i potpornom pločom ispod zaslona. Zajedno bi ti elementi smanjili mehanički stres na mjestu savijanja, čime bi se pregib učinio znatno manje vidljivim, piše Digital Trends.