KORISNA ZNAČAJKA

Želite 'ugasiti' Shortse na YouTubeu? Dolazi opcija i za to

Damir Rukavina

17.04.2026 u 10:51

Nova mogućnost dozvoljava smanjivanje dozvoljenog vremena korištenja određenog dijela YouTubea, a prvotno je namijenjena za roditeljsku kontrolu

YouTube je uveo novu opciju koja korisnicima omogućuje da postave ograničenje od 'nula minuta' za YouTube Shorts, čime se praktički u potpunosti uklanja prikaz kratkih videa iz aplikacije na Androidu i iOS-u.

vezane vijesti

Ova funkcija nadograđuje raniji sustav ograničenja uveden u listopadu, kada je najniža dostupna opcija bila 15 minuta. U siječnju je proširena kako bi roditeljima dala veću kontrolu nad time koliko vremena djeca provode gledajući Shortse, uz najavu da će opcija nultog ograničenja uskoro biti dostupna. Prema glasnogovornici YouTubea Makenzie Spiller, ta je opcija sada aktivna za roditelje i postupno se uvodi svim korisnicima, uključujući odrasle.

Kada korisnik dosegne postavljeno ograničenje, kartica Shorts više ne prikazuje videozapise, već samo obavijest da je dosegnuto dnevno ograničenje. U praksi postavljanje limita na nula minuta znači da se Shorts više ne pojavljuju ni na početnom zaslonu, što korisnicima omogućuje da ih u potpunosti izbjegnu.

Opcija se može uključiti u postavkama aplikacije, unutar izbornika za upravljanje vremenom, gdje je moguće aktivirati ograničenje i odabrati željeno trajanje, piše Verge.

vezane vijesti

preporučujemo

LEON JURANIĆ

Hrvatski stručnjak otkrio kritičnu ranjivost: U opasnosti sustavi NASA-e, Googlea i Mete, doznali smo detalje
ARTEMIS II

Priče iz dubokog svemira: Astronauti otkrili što su sve doživjeli na putu prema Mjesecu
UZ ŠIRENJE U EUROPU

Nakon Anthropicova Mythosa, i OpenAI predstavio svog 'konja za trku' u kibernetičkoj sigurnosti

