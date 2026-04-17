Želite 'ugasiti' Shortse na YouTubeu? Dolazi opcija i za to

YouTube je uveo novu opciju koja korisnicima omogućuje da postave ograničenje od 'nula minuta ' za YouTube Shorts, čime se praktički u potpunosti uklanja prikaz kratkih videa iz aplikacije na Androidu i iOS-u.

Ova funkcija nadograđuje raniji sustav ograničenja uveden u listopadu, kada je najniža dostupna opcija bila 15 minuta. U siječnju je proširena kako bi roditeljima dala veću kontrolu nad time koliko vremena djeca provode gledajući Shortse, uz najavu da će opcija nultog ograničenja uskoro biti dostupna. Prema glasnogovornici YouTubea Makenzie Spiller, ta je opcija sada aktivna za roditelje i postupno se uvodi svim korisnicima, uključujući odrasle.

Kada korisnik dosegne postavljeno ograničenje, kartica Shorts više ne prikazuje videozapise, već samo obavijest da je dosegnuto dnevno ograničenje. U praksi postavljanje limita na nula minuta znači da se Shorts više ne pojavljuju ni na početnom zaslonu, što korisnicima omogućuje da ih u potpunosti izbjegnu.

Opcija se može uključiti u postavkama aplikacije, unutar izbornika za upravljanje vremenom, gdje je moguće aktivirati ograničenje i odabrati željeno trajanje, piše Verge.